Stifel relève Camden Property à "acheter" en raison de l'amélioration des tendances en matière de location

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Stifel relève la note de la société de placement immobilier américaine Camden Property Trust CPT.N de "conserver" à "acheter"

** Maintient le prix cible à 122,75 $

** Le courtier indique que la société a été relevée en raison de l'amélioration des taux de location, de la reprise des marchés de la Sunbelt et d'une voie plus claire vers la croissance des bénéfices en 2025

** Ajoute qu'avec le ralentissement de la construction neuve, la société anticipe un environnement plus favorable à la croissance des loyers dans les années à venir

** Stifel réduit ses prévisions de fonds provenant des opérations (FFO) pour 2026 à 6,95 $/action au lieu de 7 $/action

** Dix courtiers sur 25 évaluent l'action à "acheter" ou plus, quatorze à "conserver" et un à "vendre"; leur prévision médiane est de 123 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 6,2 % depuis le début de l'année