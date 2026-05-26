Stifel réduit sa cible sur Experian, l'action stagne

(Zonebourse.com) - Alors que le FTSE 100 gagne 0,6% à Londres, Experian reste à l'écart de cette tendance positive en faisant du surplace, sur fond d'une note de Stifel qui réaffirme certes sa recommandation "achat", mais réduit son objectif de cours à 3 900 pence, contre 4 400 pence précédemment.
Revenant sur la dernière publication du prestataire britannique de services d'information, le broker allemand relève ses prévisions de BPA ajusté pour les exercices 2027 et 2028 de 4% et 4,6% respectivement, reflétant principalement les programmes de rachat d'actions.
"Tout en restant attentifs aux préoccupations liées à l'impact de l'IA, nous estimons que la baisse de 23% du cours de l'action depuis le début de l'année est excessive", juge le broker, qui voit Experian comme "une entreprise à forte croissance et aux performances solides".
Stifel souligne que le titre se négocie actuellement avec un PER prévisionnel à un an d'environ 17 fois, soit une décote de plus de 30% par rapport à la moyenne des dix dernières années, ce qui représente selon lui "une opportunité d'investissement intéressante".
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