Stifel réduit le PT d'Avery Dennison en raison d'inquiétudes concernant les marges et les volumes

3 octobre - ** Stifel réduit les prévisions sur le fabricant de produits d'emballage Avery Dennison AVY.N à 205 $ contre 223 $, et maintient la note à "acheter"

** Le nouveau PT représente toujours une prime de 26% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier indique que la réduction du PT reflète la pression persistante sur les marges et la reprise plus lente que prévu des volumes d'étiquetage de base, alors que la visibilité à court terme reste limitée

** L'augmentation de la concurrence dans les matériaux sensibles à la pression et la RFID de la part d'acteurs régionaux agiles et axés sur la technologie commence à peser sur les prix et à éroder la part de marché d'AVY

** Six des 14 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, sept à "conserver" et une à "vendre"; leur prévision médiane est de 192 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 13 % depuis le début de l'année