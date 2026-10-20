Stifel ne s'inquiète pas de la concurrence de Gilead pour Abivax

Dans une note, la banque d'investissement américaine a comparé les résultats de l'Emvistegrast de Gilead à l'Obefazimod d'Abivax chez des patients atteints de rectocolite hémorragique (RCH). Le titre du français se reprend ( 1,03%, à 78,75 euros) après avoir perdu 4,88% au cours des deux dernières séances.

Stifel a indiqué que les données de phase II publiées par Gilead concernant son Emvistegrast ont montré des résultats encourageants en matière de rémission clinique, mais aucune preuve claire de supériorité par rapport à l'Obefazimod d'Abivax, une fois prises en compte les différences de population de patients et de calendrier d'évaluation de l'efficacité.

Le programme de Gilead a atteint un taux de rémission clinique de 31%, contre 8% pour le placebo à la semaine 12, ce qui se traduit par un effet thérapeutique ajusté du placebo de 23%. Bien qu'il soit numériquement supérieur au bénéfice de rémission ajusté du placebo de 13 à 19% rapporté pour l'Obefazimod en induction de phase III, la comparaison est avantagée à la fois par une évaluation plus tardive de l'efficacité (semaine 12, contre semaine 8) et par une population de patients moins réfractaires.

Pour les analystes, ces dernières données renforcent le caractère concurrentiel du paysage dans la rectocolite hémorragique, mais ne modifient pas leur perception du positionnement de l'Obefazimod d'Abivax. En outre, le programme de Gilead semble accuser un retard de 4 à 5 ans sur son rival français.

La recommandation sur Abivax reste à l'achat, assortie d'une cible de cours de 175 euros, soit un potentiel de hausse de 124,5%.