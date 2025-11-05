Stifel maintient son conseil sur Siemens Healthineers après la publication du 4ème trimestre
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 10:21
L'analyste estime que les résultats sont décevants pour le quatrième trimestre et que les prévisions pour 2026 sont susceptibles d'être considérées comme prudentes.
'Le quatrième trimestre a manqué de 2 %/3 % son objectif en termes de chiffre d'affaires/EBIT, la forte performance classique du quatrième trimestre en matière d'équipements s'étant étalée sur toute l'année, ce qui a entraîné un manque à gagner pour Imaging en termes d'EBIT, ainsi que des vents contraires pour China VBP Diag/Imaging' souligne Stifel dans son étude du jour.
L'analyste estime également que les prévisions pour l'exercice 2026 sont inférieures d'environ 8 % au consensus, mais il pense qu'elles reflètent une certaine prudence. Selon lui, les investisseurs ont estimé que les chiffres pour l'exercice 2026 étaient trop élevés.
Stifel s'attend donc à une réaction plus nuancée du cours de l'action, probablement à la baisse.
'Nous pensons que les investisseurs voudront déterminer le degré de prudence intégré dans les prévisions pour l'exercice 2026 avant la conférence de presse qui se tiendra à Londres le 17 novembre' indique le bureau d'analyse en conclusion.
Valeurs associées
|45,560 EUR
|XETRA
|-7,49%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 05/11/2025 à 10:21:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
L'activité économique de la zone euro a progressé en octobre à son rythme le plus rapide depuis mai 2023, s'éloignant ainsi de la cadence modérée observée en début d'année, grâce à l'accélération de l'activité dans le secteur des services et des conditions de la ... Lire la suite
-
Cécile Kohler et Jacques Paris, les deux Français sortis mardi de prison en Iran et que Paris considérait comme des "otages d'Etat", vivent mercredi leurs premières heures de semi-liberté à l'ambassade de France, attendant de pouvoir quitter la République islamique ... Lire la suite
-
L'activité du secteur privé en France a accentué sa contraction en octobre, pénalisée par une demande faible dans les services et le secteur manufacturier, selon l'indice PMI publié mercredi par S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB). L'indice PMI
-
par Lewis Krauskopf et Saeed Azhar Wall Street se prépare à des changements après l'élection mardi du socialiste Zohran Mamdani à la mairie de New York, les acteurs de la finance s'inquiétant de la compétitivité du centre du capitalisme mondial et de son attrait ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer