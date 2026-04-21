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Stifel initie le suivi d'Adocia à l'achat
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 10:15

Au lendemain d'un lourd repli de 5,12%, le titre Adocia se reprend ( 5,29%, à 5,155 euros), soutenu par Stifel qui débute le suivi de l'action avec une recommandation à l'achat.

Les analystes sont donc positifs sur la valeur et visent un objectif de cours de 12 euros, ce qui représente un potentiel de hausse d'environ 145% par rapport à la clôture de lundi.

Parmi les points clés pour Stifel, Adocia opère à l'interface entre la biologie connue des peptides et l'utilisation thérapeutique en conditions réelles. Plutôt que de poursuivre des mécanismes, la société s'appuie sur des molécules établies et améliore leur utilité clinique grâce à une conception de formulation avancée, une stabilité accrue et des formats d'administration alternatifs.

Partant, la différenciation d'Adocia réside moins dans la preuve de l'efficacité biologique que dans la démonstration que ses solutions d'ingénierie apportent des bénéfices tangibles au sein des paradigmes de traitement existants. La proposition de valeur de la société est ancrée dans sa crédibilité biologique, tout en créant un potentiel de hausse via des améliorations de formulation capables d'améliorer significativement l'expérience patient et l'attractivité commerciale.

La société de biotechnologie spécialisée dans la découverte et le développement de solutions thérapeutiques dans le domaine des maladies métaboliques, principalement le diabète et l'obésité, n'a pas l'intention d'industrialiser ou de commercialiser ses actifs de manière indépendante. Pour Stifel, la création de valeur est conditionnée à l'intégration dans le parcours de développement d'un partenaire.

Valeurs associées

ADOCIA
5,9500 EUR Euronext Paris +21,53%
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1 commentaire

  • 10:37

    Tient, il doit avoir des clients qui sont entrés au plus bas et veulent faire rapidement une belle PV car ce réveiller maintenant alors qu'il n'y a rien de nouveau depuis au moins un an...

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