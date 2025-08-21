Stifel initie la couverture d'American Axle avec la note 'hold'

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Stifel initie la couverture du fournisseur automobile American Axle & Manufacturing AXL.N avec la note "hold"; fixe le PT à 6 $ ** La société de courtage indique que la direction d'AXL cherche à générer 300 millions de dollars de synergies de coûts à partir de l'accord avec le groupe Dowlais

** "À plus long terme, la société est confrontée à des vents contraires séculaires dus au déclin des véhicules à moteur à combustion interne qui doivent être remplacés par d'autres sources de revenus" - Stifel

** Deux des neuf sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée", six comme "conservée" et une comme "vendue"; leur estimation médiane est de 6 $ - données LSEG

** À la dernière clôture, l'action était en baisse de ~3,8 % depuis le début de l'année