Stifel confirme son conseil sur Eutelsat après l'annonce de deux partenariats stratégiques

Stifel confirme son conseil Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 2,40 EUR après l'annonce de deux partenariats stratégiques.

Stifel estime que ces accords conclus avec OroraTech et Skynopy renforcent l'ambition d'Eutelsat de monétiser sa constellation OneWeb de nouvelle génération grâce à des charges utiles hébergées et à des infrastructures critiques au sol, tout en soutenant l'autonomie européenne dans les domaines de l'observation de la Terre, du renseignement thermique et des communications spatiales.

Selon l'analyste, ces annonces témoignent d'une volonté accrue d'adopter une approche verticalement intégrée, couvrant les actifs spatiaux, les capacités de détection, la transmission de données et les infrastructures au sol.

"Au-delà de leur logique commerciale, ces deux partenariats revêtent des enjeux de souveraineté et de défense" indique le bureau d'analyse.

Stifel rappelle que la collaboration avec OroraTech pose les jalons d'une architecture européenne de renseignement thermique capable de soutenir la détection d'incendies, la surveillance d'infrastructures critiques, la connaissance de la situation maritime et des applications de sécurité.

L'analyste indique également que l'initiative AKAR menée avec Skynopy vise à mettre en place l'un des plus vastes réseaux au sol pour satellites définis par logiciel (SDR) au monde, levant ainsi un verrou technologique majeur pour les missions de défense et d'observation de la Terre sensibles à la latence.

Stifel juge que ces deux projets s'inscrivent en parfaite cohérence avec les priorités européennes croissantes en matière d'autonomie stratégique, de capacités spatiales à double usage et d'infrastructures spatiales souveraines résilientes.