Stifel abaisse la note de United Parks & Resorts à « conserver » en raison des pressions sur les coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** Stifel abaisse la note de la société de loisirs United Parks & Resorts PRKS.N de « acheter » à « conserver » et réduit son objectif de cours de 43 $ à 40 $

** Le nouvel objectif de cours affiche toujours un potentiel de hausse de 9,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Stifel indique que les pressions sur les coûts, associées à des erreurs opérationnelles persistantes, continuent de peser sur la confiance dans les perspectives à court terme de la société

** La société de courtage prévoit une reprise à partir du second semestre, car des comparaisons plus favorables, des réservations plus fermes et un lent retour de la demande internationale devraient stimuler la fréquentation et les bénéfices si la maîtrise des coûts est maintenue

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre de la société a déçu les estimations de Wall Street lundi

** Cinq des douze courtiers attribuent à l'action la note « acheter » ou mieux, sept la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 45 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de près de 1 % depuis le début de l'année