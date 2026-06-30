Stifel abaisse l'objectif de cours d'AeroVironment en raison d'une croissance modérée

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30 juin - ** Stifel abaisse son objectif de cours pour le fabricant de drones AeroVironment AVAV.O de 315 (XX,XX euros) dollars à 220 (XX,XX euros) dollars; réitère sa recommandation "Achat"

** Ce nouvel objectif de cours représente toujours une prime de 58 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** L'action de la société progresse d'environ 30 % à 181 (XX,XX euros) dollars en pré-ouverture

** La société de courtage estime que les prévisions de croissance du chiffre d’affaires d’environ 10 % pour l’exercice 2027 peuvent paraître modestes à première vue, mais qu’elles intègrent des effets négatifs d’environ 5 % chacun liés à l’annulation du programme SCAR (Satellite Communications Augmentation Resource) et à la baisse attendue des ventes liées à l’Ukraine

** Stifel prévoit une amélioration modérée des marges et estime que que "le climat morose qui règne sur le marché des valeurs de défense" rend irréaliste que le marché se concentre sur des estimations au-delà de l’année prochaine

** Le cours cible médian des 20 courtiers couvrant le titre s’établit à 248 (XX,XX euros) dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action AVAV affichait une baisse d’environ 43 % depuis le début de l’année