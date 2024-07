STIF : STIF : Très forte croissance du chiffre d'affaires au 1er semestre 2024 : + 69 %. Montée en puissance de l'activité BESS. Obtention d'une ligne de financement de 6 M EUR auprès de la BPI.

Très forte croissance du chiffre d'affaires au 1 er semestre 2024 : + 69 %

Montée en puissance de l'activité BESS

Obtention d'une ligne de financement de 6 M€ auprès de la BPI

Saint-Georges-sur-Loire, le 24 juillet 2024 - 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), Spécialiste de la protection contre les explosions, publie son chiffre d'affaires consolidé réalisé sur le 1 er semestre de l'exercice fiscal 2024 (1 er janvier – 30 juin).

Chiffre d'affaires

(En M€) 2024 2023 Variation 1 er semestre 27,7 16,3 + 69,3 %

Pour l'ensemble du 1 er semestre, l'activité affiche une hausse de + 69,3 % à 27,7 M€ et confirme l'accélération de la croissance constatée depuis le début de l'année.

Cette évolution reflète la poursuite de la solide dynamique commerciale enregistrée sur les produits dédiés à la protection contre les explosions, avec en particulier un volume d'affaires très significatif sur le segment des BESS (Battery Energy Storage System).

L'activité BESS seule a généré au 1 er semestre 2024 un chiffre d'affaires de 11,0 M€ contre 0 M€ au S1 2023. Elle représente à la fin de la période 40 % du chiffre d'affaires total réalisé par le Groupe.

Fort d'une gamme de produits uniques et mondialement référencés, STIF a récemment confirmé un volume d'affaires total attendu sur l'exercice 2024 de 13 M€ avec Tesla d'une part, et de 5 M€ avec Sungrow d'autre part, pour la fourniture de panneaux anti-explosion aux Etats-Unis et en Chine.

Globalement, les ventes de produits contre les explosions en milieu industriel continuent de profiter du rayonnement international du Groupe et de sa politique d'innovation régulière. STIF a annoncé dernièrement la certification de son nouveau dispositif de décharge sans flamme VIGIFLAM Vi qui contribuera dans les années à venir à l'expansion de la division.

Le montant des ventes pour l'ensemble des produits contre les explosions s'élève ainsi à 16,5 M€ au 1 er semestre contre 5,2 M€ un an auparavant et représente 59,5 % du chiffre d'affaires total.

Les équipements de manutention pour les produits en vrac, gamme historique du Groupe, affichent un chiffre d'affaires de 10,1 M€ au 1 er semestre 2024, au même niveau qu'un an auparavant.

STIF France contribue à hauteur de 86,7 % du chiffre d'affaires Groupe, soit 24,0 M€, en hausse de + 74 %.

Par ailleurs, les ventes hors de France représentent 83 % du chiffre d'affaires du Groupe. Les ventes vers les Etats-Unis se poursuivent à un rythme soutenu. La mise en service de la nouvelle unité de production basée au Texas, à compter de septembre 2024, permettra de répondre localement aux besoins des clients et distributeurs américains du Groupe.

A horizon 2027, STIF rappelle son ambition de chiffre d'affaires de l'ordre de 80 M€ et sa confiance renforcée dans l'atteinte de celui-ci.

Nouveau financement public de 6 M€ obtenu auprès de la BPI

STIF annonce avoir obtenu un financement public de 6 M€ auprès de Bpifrance, Banque Publique d'Investissement agissant pour le compte de l'Etat. Il se compose d'une part d'un crédit revolving de 3 M€ activable en tout ou partie à tout moment pendant 3 ans, et d'autre part d'un crédit de 3 M€ amortissable sur 8 ans après 2 ans de différé.

Ce dispositif a vocation à renforcer les moyens financiers du Groupe et accélérer son développement à l'international, notamment sur le marché en croissance exponentielle des BESS (Battery Energy Storage Systems). Plus spécifiquement, il permettra de financer certains investissements industriels du Groupe et accompagner la hausse de l'activité par une maitrise optimisée du besoin en fonds de roulement (BFR).

Ce soutien de Bpifrance correspond à sa mission d'accompagnement des entrepreneurs et PME/ETI avec l'objectif de les inscrire dans des trajectoires de croissance solides et pérennes, et tout particulièrement les entreprises françaises qui démontrent un potentiel commercial et d'innovation exceptionnel.

José Burgos, Président Directeur Général de STIF, déclare : « Nous sommes ravis de recevoir ce soutien financier de Bpifrance qui témoigne de la qualité de notre savoir-faire et de notre histoire entrepreneuriale. Il marque une reconnaissance du potentiel de développement de l'entreprise sur ses différents marchés mondiaux et de l'impact positif de ses produits. Grâce à ces nouveaux moyens financiers, nous pouvons faire accélérer notre développement, innover davantage et renforcer notre position sur le marché. Ce financement est une validation de notre ambition et nous donne les moyens de la réaliser pleinement, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de croissance et de succès. »

Prochain rendez-vous

Publication des résultats du 1 er semestre 2024 : 9 octobre 2024, post clôture

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 189 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 3 usines réparties entre la France et l'Asie, et bientôt aux USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.

