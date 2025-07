STIF : Stif : Finalisation de l'acquisition de StuvEx, acteur industriel belge spécialisé dans la protection active contre les risques d'explosion

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Finalisation de l'acquisition de StuvEx, acteur industriel belge spécialisé dans la protection active contre les risques d'explosion

Naissance d'un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international

Saint-Georges-sur-Loire, le 1er juillet 2025 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), spécialiste de la protection passive contre les explosions, annonce la finalisation de l'acquisition de 100 % du capital de la société belge StuvEx, acteur européen de premier plan dans les technologies et dispositifs de protections actives contre les explosions en milieu industriel. Elle fait suite à la signature de l'offre ferme communiquée le 24 juin dernier.

Cette opération structurante marque une étape majeure dans la stratégie de développement de STIF, qui renforce ainsi sa position de co-leader européen du secteur. En intégrant une offre de protection active, complémentaire à son savoir-faire historique en protection passive, STIF constitue désormais un acteur de référence de la sécurité industrielle et énergétique.

Forte de 50 collaborateurs, StuvEx est une entreprise belge spécialisée dans la conception, l'ingénierie, la mise en œuvre et la maintenance de systèmes de protection active contre les explosions de poussières et de gaz. Elle bénéficie d'une solide réputation dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la chimie, du traitement des poussières et du bois avec une présence commerciale concentrée essentiellement au Benelux, en France et au Royaume-Uni.

StuvEx a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 13,0 M€ et est une société rentable. La marge d'Ebitda se situe historiquement en ligne avec le secteur d'activité. L'acquisition est financée essentiellement par endettement bancaire et la société sera consolidée dans les comptes du Groupe à compter du 01/07/2025.

José Burgos, Président Directeur Général de STIF , déclare : « L'intégration de StuvEx permet à STIF d'accroître la récurrence de ses revenus, de renforcer son indépendance industrielle et de proposer des solutions complètes et certifiées, à la hauteur des enjeux croissants de sécurité. Les synergies attendues sont multiples : complémentarité des offres, élargissement de la gamme produits, développement de services à forte valeur ajoutée, accélération du rayonnement commercial à l'international et pénétration de nouveaux segments de marché, dont celui de la défense. Nous sommes heureux d'accueillir les équipes de StuvEx au sein du Groupe. Ensemble, nous devenons un acteur incontournable de la prévention des risques industriels et énergétiques à l'échelle internationale ? ».

STIF a été accompagné sur cette opération par la Banque Delubac et Cie (Conseil M&A), ACR Avocats (Conseil avocat) et Baker Tilly (Due dilligence et Conseil avocat).

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 : 22 juillet 2025 (après bourse)

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 234 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 4 usines réparties entre la France, l'Asie et les USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.

Contacts

STIF

Direction des relations extérieures

Géraldine Baudouin

direction@stifnet.com

02 41 72 16 83 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations investisseurs

Ghislaine Gasparetto

stif@seitosei-actifin.com

01 56 88 11 22 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations presse

Michael Scholze

michael.scholze@seitosei-actifin.com

01 56 88 11 14