STIF : STIF : Bilan semestriel du contrat de liquidité.

Saint-Georges-sur-Loire, le 7 janvier 2026 – 17h45

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société STIF à Gilbert Dupont puis à Kepler Cheuvreux (01/08/2025), à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

4 717 titres

147 483,10 € en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 749

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 901

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 50 894 titres pour 3 425 063,62 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 46 655 titres pour 3 171 993,36 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

1 223 titres

199 611,34 € en espèces

que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 titre

150 000,00€ en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre

de titres Capitaux en

EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR 01/07/2025 33 930 60 454,74 40 679 44 503,49 02/07/2025 15 411 26 617,31 63 731 47 973,78 03/07/2025 12 303 20 240,01 29 396 26 659,51 04/07/2025 48 1136 76 092,69 27 692 46 514,93 07/07/2025 3 128 8 611,60 38 791 54 573,30 08/07/2025 23 400 28 407,92 27 424 30 523,21 09/07/2025 18 344 25 331,40 17 246 18 388,99 10/07/2025 54 1192 90 018,53 36 517 39 424,30 11/07/2025 44 814 60 359,32 49 879 65 722,39 14/07/2025 55 932 69 510,70 38 903 67 843,29 15/07/2025 43 852 63 373,72 43 927 69 436,01 16/07/2025 12 439 32 751,68 25 647 48 583,88 17/07/2025 3 55 4 215,00 29 396 30 457,11 18/07/2025 34 709 56 894,48 15 247 20 259,51 21/07/2025 27 663 51 065,52 50 720 56 092,97 22/07/2025 19 325 25 873,19 18 301 24 093,39 23/07/2025 62 1234 91 647,08 26 621 46 710,38 24/07/2025 24 483 35 135,98 24 642 47 522,32 25/07/2025 17 427 32 304,60 28 468 35 632,40 28/07/2025 13 230 18 032,00 22 513 41 391,61 29/07/2025 8 281 23 549,80 19 186 15 702,99 30/07/2025 7 140 11 521,01 9 141 11 677,39 31/07/2025 8 205 16 475,40 8 115 9 634,21 01/08/2025 35 845 64 600,25 27 696 53 675,52 04/08/2025 7 90 7 152,30 27 420 33 797,40 05/08/2025 21 480 39 134,40 15 180 14 949,00 06/08/2025 14 330 27 637,50 19 330 27 937,80 07/08/2025 38 694 57 907,36 8 210 17 973,90 08/08/2025 13 267 21 979,44 13 270 22 615,20 11/08/2025 10 240 20 040,00 18 240 20 385,60 12/08/2025 - - - 9 210 18 467,40 13/08/2025 41 870 75 864,00 16 180 16 115,40 14/08/2025 33 635 53 028,85 8 120 10 206,00 15/08/2025 18 300 24 648,00 26 600 49 746,00 18/08/2025 2 60 4 986,00 25 450 38 664,00 19/08/2025 - - - 1 25 2 225,00 20/08/2025 4 60 4 962,00 - - - 26/08/2025 3 30 2 472,00 - - - 27/08/2025 16 330 26 796,00 - - - 03/09/2025 71 1590 124 051,80 24 548 43 193,36 04/09/2025 32 600 45 588,00 32 597 46 016,76 05/09/2025 60 1200 88 176,00 18 367 28 181,93 08/09/2025 46 760 52 858,00 53 720 50 932,80 09/09/2025 27 389 26 841,00 16 241 16 788,06 10/09/2025 6 80 5 528,00 58 680 48 810,40 11/09/2025 5 80 5 928,00 36 524 39 058,96 12/09/2025 31 399 29 617,77 29 396 30 099,96 15/09/2025 14 161 12 002,55 28 360 27 043,20 16/09/2025 35 380 28 051,60 20 261 19 426,23 17/09/2025 26 380 27 470,20 6 83 6 101,33 18/09/2025 26 331 23 361,98 25 297 21 502,80 19/09/2025 19 240 17 263,20 21 320 23 289,60 22/09/2025 24 240 17 368,80 22 275 19 954,00 23/09/2025 33 460 32 926,80 19 190 13 801,60 24/09/2025 20 240 16 968,00 23 327 23 341,26 25/09/2025 25 380 26 178,20 1 20 1 404,00 26/09/2025 11 180 12 315,60 22 220 15 191,00 29/09/2025 12 171 12 057,21 38 486 34 603,20 30/09/2025 13 215 15 249,95 42 574 41 402,62 01/10/2025 35 580 42 456,00 58 776 61 055,68 02/10/2025 47 680 48 225,60 46 580 42 525,60 03/10/2025 30 460 31 675,60 31 420 29 517,60 06/10/2025 31 500 34 330,00 36 460 32 315,00 07/10/2025 20 280 18 967,20 32 460 31 620,40 08/10/2025 30 400 27 264,00 19 251 17 404,34 09/10/2025 7 95 6 367,85 25 360 24 523,20 10/10/2025 23 385 26 045,25 21 240 16 480,80 13/10/2025 17 260 16 858,40 25 280 18 393,20 14/10/2025 19 240 15 256,80 27 340 21 753,20 15/10/2025 22 340 21 501,60 17 260 16 658,20 16/10/2025 26 300 18 597,00 21 268 16 833,08 17/10/2025 8 120 7 596,00 56 680 43 968,80 20/10/2025 17 218 14 778,22 37 523 35 835,96 21/10/2025 21 322 21 461,30 15 236 15 868,64 22/10/2025 40 622 39 621,40 31 360 23 162,40 23/10/2025 15 180 11 575,80 30 360 23 371,20 24/10/2025 16 180 11 584,80 - - - 27/10/2025 12 140 8 876,00 20 287 18 563,16 28/10/2025 26 260 16 884,40 42 520 34 216,00 29/10/2025 20 272 17 609,28 24 260 17 004,00 30/10/2025 12 180 11 464,20 4 80 5 124,00 31/10/2025 9 140 8 839,60 23 240 15 408,00 03/11/2025 5 100 6 468,00 22 274 17 886,72 04/11/2025 13 200 12 816,00 10 40 2 572,00 05/11/2025 24 240 14 983,20 12 174 10 932,42 06/11/2025 32 380 23 138,20 25 325 20 013,50 07/11/2025 16 164 9 972,84 21 300 18 447,00 10/11/2025 17 160 10 008,00 19 220 13 838,00 11/11/2025 34 340 21 066,40 30 300 18 750,00 12/11/2025 13 137 8 643,33 23 360 22 906,80 13/11/2025 25 295 18 484,70 8 140 8 885,80 14/11/2025 21 280 17 007,20 4 40 2 468,00 17/11/2025 30 450 26 662,50 10 110 6 591,20 18/11/2025 19 258 14 778,24 12 150 8 776,50 19/11/2025 34 525 30 203,25 21 220 12 975,60 20/11/2025 17 260 15 077,40 20 177 10 373,97 21/11/2025 57 960 51 936,00 23 180 9 900,00 24/11/2025 28 381 20 341,59 16 131 7 066,14 25/11/2025 38 456 24 309,36 37 433 23 719,74 26/11/2025 14 192 10 740,48 23 280 15 724,80 27/11/2025 4 63 3 604,86 37 420 24 099,60 28/11/2025 23 583 32 951,16 19 450 25 510,50 01/12/2025 35 1006 55 410,48 8 140 7 974,40 02/12/2025 26 700 37 513,00 14 400 21 560,00 03/12/2025 4 178 9 845,18 42 1410 79 453,50 04/12/2025 35 1000 56 640,00 27 733 43 701,46 05/12/2025 35 820 45 821,60 29 542 30 758,50 08/12/2025 13 481 26 945,62 20 650 36 640,50 09/12/2025 26 650 36 400,00 18 215 12 270,05 10/12/2025 26 600 32 910,00 5 162 8 942,40 11/12/2025 22 550 30 228,00 30 512 28 421,12 12/12/2025 10 250 13 750,00 24 488 27 030,32 15/12/2025 18 500 27 200,00 9 75 4 130,25 16/12/2025 21 600 32 238,00 27 550 29 793,50 17/12/2025 36 900 47 529,00 22 393 21 111,96 18/12/2025 30 750 38 310,00 22 721 37 131,50 19/12/2025 26 696 35 412,48 28 650 33 462,00 22/12/2025 - - - 43 900 47 718,00 23/12/2025 15 450 23 791,50 15 350 18 658,50 24/12/2025 12 343 17 976,63 18 500 26 620,00 29/12/2025 7 152 7 993,68 - - - 30/12/2025 6 150 7 965,00 15 350 18 609,50 31/12/2025 6 200 10 660,00 28 350 18 742,50 TOTAL 2 749 50 894 3 425 063,62 2 901 46 655 3 171 993,36

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 400 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 5 usines réparties entre la France, la Belgique, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.

