STIF : Stif : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Saint-Georges-sur-Loire, le 1 er juillet 2025 - 17h45

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la

Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société STIF à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 1 223

Solde en espèces : 199 611,34 €

Au cours du 1 er semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 88 143 titres 3 568 977,05 € 3 216 transactions VENTE 88 174 titres 3 590 741,64 € 3 524 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 2 766

Solde en espèces : 107 237,28 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 150 000,00 €

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 3 216 88 143 3 568 977,05 3 524 88 174 3 590 741,64 02/01/2025 7 229 6171,8 36 880 23960 03/01/2025 34 941 25980,5 21 736 20477,9 06/01/2025 32 1137 31319,9 17 498 13898,1 07/01/2025 28 665 18194 15 416 11518 08/01/2025 38 1132 29806,9 32 1018 27343,1 09/01/2025 50 1258 33326,9 33 988 26636 10/01/2025 1 100 2630 33 694 18564,9 13/01/2025 3 250 6865 10 226 6223,5 14/01/2025 12 215 5934 11 252 6999,4 15/01/2025 12 555 15270,9 19 350 9692,6 16/01/2025 3 87 2401,2 22 458 12841,8 17/01/2025 5 122 3509,8 5 79 2281,8 20/01/2025 27 937 27176,6 37 786 22994,1 21/01/2025 11 717 20838,1 43 963 28269,9 22/01/2025 25 642 18884,3 30 781 23229,7 23/01/2025 58 1974 57246,8 13 416 12413,2 24/01/2025 13 425 11902,5 22 444 12584,6 27/01/2025 21 714 20359,7 40 734 21096,6 28/01/2025 20 824 23429,3 25 585 16715,5 29/01/2025 17 354 10087,3 21 338 9694,9 30/01/2025 8 260 7487 26 796 23039,5 31/01/2025 0 0 0 33 906 26628 03/02/2025 27 863 25270,3 31 713 20956,9 04/02/2025 15 263 7699,7 22 621 18319,8 05/02/2025 3 2 59 32 942 28095,6 06/02/2025 15 528 16254,4 33 817 25280,8 07/02/2025 44 1518 47681 22 610 19425,7 10/02/2025 15 412 12963,9 16 447 14194,8 11/02/2025 52 1159 35816,9 9 127 3923,4 12/02/2025 35 1060 32293,6 12 265 8093,5 13/02/2025 17 900 27180 17 492 14957,8 14/02/2025 8 0 0 27 0 0 17/02/2025 6 115 3590,5 12 860 27006,5 18/02/2025 25 830 25979,4 31 712 22440,5 19/02/2025 14 588 18350,6 20 450 14130,8 20/02/2025 52 1475 44565,4 11 219 6497,4 21/02/2025 6 122 3572,9 11 167 4934 24/02/2025 41 921 26142,4 20 595 17173,3 25/02/2025 37 785 21268,3 30 859 23400,9 26/02/2025 16 902 24598 38 2470 69151,8 27/02/2025 16 0 0 33 0 0 28/02/2025 17 480 13736 9 314 9062,2 03/03/2025 10 226 6466,3 22 544 15702,6 04/03/2025 14 345 10371,1 40 1366 41379,1 05/03/2025 54 1480 45370,5 42 696 21750,2

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR 06/03/2025 2 40 1236 24 864 26789,6 07/03/2025 26 573 17679,7 15 264 8187,3 10/03/2025 29 1439 43105,2 26 667 20083,6 11/03/2025 29 849 24982,5 23 596 17625,5 12/03/2025 15 421 12533,7 42 1127 33668,4 13/03/2025 7 150 4535,3 31 855 25827 14/03/2025 22 565 17142,3 29 850 26038,5 17/03/2025 10 380 11725 14 495 15377,5 18/03/2025 47 1393 42693,7 29 561 17361,2 19/03/2025 26 628 18972 43 732 22261,2 20/03/2025 27 690 20872,1 21 736 22467,3 21/03/2025 27 780 23444,3 13 199 5990,8 24/03/2025 8 147 4415,9 31 521 15740,1 25/03/2025 17 375 11420,7 32 725 22211,2 26/03/2025 20 580 17751,1 30 422 12985,2 27/03/2025 36 1374 41998,3 28 910 28058,9 28/03/2025 22 713 24377,8 21 931 32444,4 31/03/2025 32 806 27220,9 33 687 23604,8 01/04/2025 9 226 7702,8 47 1083 37640,8 02/04/2025 12 458 16735,4 33 876 32409,4 03/04/2025 34 0 0 32 0 0 04/04/2025 58 1403 50793,1 18 321 11438,6 07/04/2025 23 1221 38001,85 40 1401 46538 08/04/2025 25 980 35809,15 25 1476 54786,9 09/04/2025 57 1767 62219,9 8 310 11136,2 10/04/2025 31 730 26829,5 35 829 31375,1 11/04/2025 15 0 0 11 0 0 14/04/2025 10 124 4556,3 31 513 18973,7 15/04/2025 27 544 20037,7 41 1360 51399,9 16/04/2025 12 280 11039,1 47 1374 54896,4 17/04/2025 50 994 39981,05 38 1044 42856,8 22/04/2025 23 880 36649,2 14 319 13458,75 23/04/2025 8 162 6979,8 35 776 33824,5 24/04/2025 4 0 0 38 0 0 25/04/2025 31 946 44130,85 18 603 28632,6 28/04/2025 31 1161 54749,8 39 1235 59327,75 29/04/2025 11 393 19418,4 22 255 12723,25 30/04/2025 37 1015 49873,55 40 712 35708,55 02/05/2025 25 1390 69694,5 39 1552 79465,8 05/05/2025 64 1395 71549,7 41 1212 62832,3 06/05/2025 15 542 28304,7 27 532 28150,2 07/05/2025 39 795 42083,3 22 415 22326,3 08/05/2025 48 1104 56950,4 70 1182 61805,9 09/05/2025 62 1167 60397,1 38 785 40789 12/05/2025 29 768 39860,5 29 779 40840 13/05/2025 10 377 19795,9 23 543 28815,2 14/05/2025 35 1079 56917 30 497 26304,2

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR 15/05/2025 65 1341 68552,4 10 139 7060,9 16/05/2025 51 1594 80329,8 36 1684 85330 19/05/2025 13 149 7412,2 20 532 26698,7 20/05/2025 13 234 12022,4 31 589 30300,4 21/05/2025 16 269 13583,2 28 833 42926,7 22/05/2025 17 358 18633,3 20 380 19856,5 23/05/2025 18 362 18813,5 24 351 18337,7 26/05/2025 21 585 30732,98 20 315 16656 27/05/2025 19 361 18660,6 26 673 35078,98 28/05/2025 20 326 17076,7 19 285 15036,49 29/05/2025 14 211 10858,5 22 241 12544,19 30/05/2025 6 74 3828,8 4 136 7054,8 02/06/2025 18 371 18974,8 10 150 7725 03/06/2025 5 162 8552,81 36 744 39121,9 04/06/2025 19 365 20734,3 30 505 28383,98 05/06/2025 68 1712 98571,48 47 1190 69109,01 06/06/2025 72 2716 152377,1 35 1182 67270,82 09/06/2025 7 270 14455,5 32 879 47918,6 10/06/2025 54 1167 64918,23 31 916 51405,37 11/06/2025 36 939 52105,2 37 891 50014,24 12/06/2025 41 872 47399,04 11 132 7084,2 13/06/2025 13 238 12307,69 27 640 33563,78 16/06/2025 75 1813 95697,03 40 1268 67575,02 17/06/2025 25 401 21025,99 34 1268 67548,9 18/06/2025 44 1712 90187,82 33 1752 93040,48 19/06/2025 42 1156 60609,31 48 1495 79050,52 20/06/2025 39 853 45111,76 42 941 50253,26 23/06/2025 31 1031 55105,71 31 1017 54745,72 24/06/2025 51 1583 84856,56 62 1719 93178,05 25/06/2025 14 380 20472,69 33 871 48025,29 26/06/2025 8 215 12452,2 39 697 41631,81 27/06/2025 52 1203 76544,6 27 818 52927,79 30/06/2025 28 804 50793,1 79 1185 76127,24

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 234 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 4 usines réparties entre la France, l'Asie et les USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.

Contacts

STIF

Direction des relations extérieures

Géraldine Baudouin

direction@stifnet.com

02 41 72 16 83 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations investisseurs

Ghislaine Gasparetto

stif@seitosei-actifin.com

01 56 88 11 22 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations presse

Michael Scholze

michael.scholze@seitosei-actifin.com

01 56 88 11 14