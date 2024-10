STIF : STIF annonce le succès de l'opération de cession par ses actionnaires historiques de 526 706 actions au prix de 21 euros par actions soit 10,4% du capital de la Société

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

STIF annonce le succès de l'opération de cession par ses actionnaires historiques de 526 706 actions au prix de 21 euros par actions soit 10,4% du capital de la Société

***

Saint-Georges-sur-Loire, le 30 octobre 2024 - 8h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), Spécialiste de la protection contre les explosions, annonce avoir été informée par ses actionnaires historiques JB Participations (société détenue à 100% par José Burgos, Président Directeur Général de STIF), Manuel Burgos et Valérie Burgos (ensemble, les « Actionnaires Cédants »), de la réalisation de la cession de 526 706actions STIF au prix de 21 euros par action, représentant 10,4% du capital, par voie de constitution accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels et par voie d'offre au public auprès de particuliers en France via la plateforme PrimaryBid (l ' « Opération » ).

Modalités de l'Opération

Les Actionnaires Cédants ont ainsi cédé 526 706 actions STIF par le biais :

d'un placement privé par construction accélérée d'un livre d'ordres (« accelerated bookbuilding » ou « ABB ») auprès d'investisseurs institutionnels en France et en Europe, géré par le Coordinateur Global et Teneur de Livre, à hauteur de 503 821 actions, soit 95,7% de l'Opération, et

d'une offre au public auprès d'investisseurs particuliers en France via la plateforme PrimaryBid, à hauteur de 22 885 actions, soit 4,3% de l'Opération.

A l'issue du règlement-livraison des actions cédées, prévu le 1 er novembre 2024, les Actionnaires Cédants détiendront ensemble 2 964 602 actions STIF, correspondant à environ 58,31% du capital social et à 73,66% des droits de vote de STIF. Les Actionnaires Cédants et les autres actionnaires membres du groupe familial Burgos (ensemble, le « Groupe Familial Burgo s ») ont annoncé la conclusion d'un pacte d'actionnaires. A l'issue de l'Opération, les membres du Groupe Familial Burgos conserveront environ 58,33% du capital social et 73,88% des droits de vote de la Société et demeureront ainsi actionnaires de contrôle de STIF.

Suite à la cession de ces 526 706 actions STIF, le flottant est donc porté à 41,67% du capital social.

Les Actionnaires Cédants ont pris un engagement de conservation auprès du Coordinateur Global et Teneur de Livre d'une durée de 180 jours sur 100% des actions qu'ils détiennent à l'issue du règlement-livraison de l'Opération.

Incidence de l'Opération sur l'actionnariat

Avant Opération Après Opération Actions % du capital DDVs % DDVs Actions % du capital DDVs % DDVs JB Participations 2,657,500 52.27% 5,315,000 61.97% 2,256,584 44.38% 4,513,168 56.06% Manuel BURGOS 544,590 10.71% 1,089,180 12.70% 462,432 9.09% 924,864 11.49% Valérie BURGOS 289,218 5.69% 578,436 6.74% 245,586 4.83% 491,172 6.10% Sous total Actionnaires Cédants 3,491,308 68.66% 6,982,616 81.41% 2,964,602 58.31% 5,929,204 73.66% Indivision Françoise BURGOS 600 0.01% 1,200 0.01% 600 0.01% 1,200 0.01% José BURGOS 100 0.00% 200 0.00% 100 0.00% 200 0.00% Océane BURGOS 177 0.00% 177 0.00% 177 0.00% 177 0.00% Autres membres de la famille BURGOS 200 0.00% 200 0.00% 200 0.00% 200 0.00% Sous total Group Familial Burgos 3,492,385 68.69% 6,984,393 81.44% 2,965,679 58.33% 5,930,981 73.68% Flottant 1,592,230 31.31% 1,592,230 18.56% 2,118,936 41.67% 2,118,936 26.32% Total 5,084,615 100.00% 8,576,623 100.00% 5,084,615 100.00% 8,049,917 100.00%

Partenaires de l'opération

Dans le cadre de l'Opération, Portzamparc (Groupe BNP Paribas) agit en qualité de seul Coordinateur Global et Teneur de Livre.

Banque Delubac & Cie agit en tant que conseil financier et Listing Sponsor de la Société.

ACR Avocats agit en tant que conseil juridique de l'Opération.

Dans le cadre de l'Offre PrimaryBid, les investisseurs ont souscrit via les partenaires de PrimaryBid mentionnés sur le site PrimaryBid ( www.primarybid.fr ).

------------------------------

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires annuel 2024 : 22 janvier 2025 après Bourse

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 233 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 3 usines réparties entre la France et l'Asie, et bientôt aux USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.

