STIF s'effondre en Bourse après la perte de Tesla, l'equity story brutalement remise en question

STIF (Crédits: STIF)

STIF connaît un véritable krach boursier ce vendredi matin à Paris, le titre, introduit en décembre 2023 chutant de 60% peu avant 12h, au lendemain de l'annonce de la perte de Tesla à partir de 2027. Une sanction d'une ampleur exceptionnelle qui traduit le changement brutal de perception des investisseurs sur le spécialiste des équipements de protection contre les explosions.

La réaction du marché contraste avec des résultats semestriels pourtant solides. Au premier semestre 2026, STIF a enregistré un chiffre d'affaires de 55,3 MEUR, en progression de 50,8%, tandis que son EBITDA a augmenté de 37,6%, à 12,6 MEUR. La marge d'EBITDA ressort ainsi à 22,8%. Mais ces performances sont totalement éclipsées par l'annonce concernant Tesla.

Le constructeur américain a décidé de ne pas retenir les solutions de STIF pour son nouveau système de stockage Megapack 3.

Conséquence : STIF prévoit de ne plus réaliser de chiffre d'affaires avec Tesla dès 2027, alors que le constructeur américain a constitué le principal moteur de la spectaculaire montée en puissance de l'activité BESS du groupe depuis 2023.

Pour 2026, STIF vise encore environ 110 MEUR de chiffre d'affaires et 18 MEUR d'EBITDA. Mais dès 2027, première année sans Tesla, l'objectif est ramené à 100 MEUR de chiffre d'affaires et environ 15% de marge d'EBITDA. Le groupe va parallèlement ajuster ses capacités de production, ses investissements et sa structure de coûts afin de limiter l'impact de cette baisse d'activité sur sa rentabilité.

La perte de Tesla remet en question une partie de l'equity story qui avait accompagné la forte revalorisation de STIF : le groupe doit désormais démontrer que le succès rencontré dans le stockage d'énergie peut être reproduit auprès d'une clientèle beaucoup plus diversifiée.

Elle conduit également STIF à réduire ses ambitions à long terme. A horizon 2030, le groupe vise désormais 170 MEUR de chiffre d'affaires et environ 17% de marge d'EBITDA, contre 200 MEUR et plus de 20% précédemment.

Dans ce contexte, Portzamparc dégrade la valeur d'Acheter à Conserver et ramène son objectif de cours de 78,30 EUR à 31 EUR, tandis qu'Invest Securities considère la perte de Tesla comme un signal très défavorable pour l'equity story et juge peu probable une réexpansion des multiples à moyen terme. "Même si l'arrêt de l'activité avec Tesla ne met clairement pas STIF en péril (marge à deux chiffres, FCF positif, levier

d'endettement limité) et que la base de clients BESS hors Tesla conserve une forte dynamique de croissance, nous estimons que le titre

souffrira un certain temps de cette annonce (derating, interrogations sur les raisons de l'arrêt avec Tesla, crainte sur la pérennité de la

croissance BESS)", souligne le bureau d'analyse.

"La perte de Tesla constitue un signal extrêmement défavorable pour l'equity story du groupe, tant en termes de proposition de valeur pour ses produits dans le BESS, bien qu'il soit toujours référencé chez les géants chinois CATL, BYD ou FLUENCE et WARTSILA - que sur le profil financier du groupe (croissance marge)", souligne de son côté Invest Securities.

L'après-Tesla commence ainsi dans la douleur pour STIF. Les prochaines commandes auprès de BYD, CATL et des autres acteurs mondiaux du BESS seront cruciales pour déterminer si la perte de Tesla constitue essentiellement un accident majeur mais surmontable, ou une rupture plus durable dans la trajectoire de croissance du groupe.