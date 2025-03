STIF : Résultats annuels 2024 : forte croissance et progression exceptionnelle de l'ensemble des indicateurs de rentabilité

Résultats annuels 2024 : forte croissance et progression exceptionnelle de l'ensemble des indicateurs de rentabilité

Chiffre d'affaires : 61,2 M€ (+72,7%)

EBITDA : 15,7 M€ (+235%)

Résultat d'exploitation : 13,4 M€ (+325%)

Résultat net part du Groupe : 9,7 M€ (+384%)

Proposition de dividende : 0,59 € par action

En 2025, poursuite de la croissance forte, diversification produits et extension géographique

Saint-Georges-sur-Loire, le 27 mars 2025 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), Spécialiste de la protection contre les explosions, publie ses comptes annuels 2024 (clos au 31 décembre 2024), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 27 mars 2025. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport de certification sera émis prochainement par le commissaire aux comptes.

José Burgos, Président Directeur Général de STIF, déclare : « L'année 2024 restera une étape clé pour le Groupe. Grâce à l'engagement de nos équipes, la qualité de notre réseau commercial et notre capacité d'innovation, nous avons atteint des volumes d'activité exceptionnels, notamment dans le domaine des B attery E nergy S torage S ystem. La force de ce positionnement a permis au Groupe de s'imposer en tant que partenaire essentiel de l'ensemble des constructeurs internationaux de stockage d'énergie, de renforcer sa position de leader sur un marché en pleine expansion. Cette réussite, caractérisée par un ensemble de résultats 2024 très positifs, est le fruit du travail de l'ensemble des équipes, renforcées de 48 nouvelles embauches sur l'année, de la confiance de nos partenaires et du soutien de nos actionnaires que je remercie chaleureusement. Forts de notre expertise et de notre capacité d'innovation, nous comptons saisir en 2025 de nouvelles opportunités de marché et étendre notre présence auprès de clients aux besoins toujours plus importants. Cette expansion stratégique contribuera à notre croissance et à la réalisation de nos nouveaux objectifs à fin 2025, à savoir l'atteinte d'un chiffre d'affaires en croissance de l'ordre de 20% par rapport à 2024, accompagné d'un taux d'EBITDA durablement supérieur à 20% du chiffre d'affaires. »

Compte de résultat simplifié

(en M€) 31/12/2024 31/12/2023 Variation Chiffre d'affaires 61,2 35,5 +72,7% Marge brute globale 39,6 20,7 +91,3% % du CA 64,6% 58,5 % -- EBITDA 15,7 4,7 +235% % du CA 25,6% 13,2 % -- Résultat d'exploitation 13,4 3,2 +325% Résultat financier (0,2) (0,3) -- Résultat exceptionnel 0,09 0,01 -- Impôts sur les résultats (3,2) (0,4) -- Résultat net des entités intégrées 10,1 2,4 +324% Résultat net part du Groupe 9,7 2,00 +384%

Croissance forte du chiffre d'affaires soutenue par l'activité BESS

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe STIF s'établit à 61,2 M€ sur l'ensemble de l'exercice 2024, en progression de +72,7% par rapport à l'exercice 2023. Cette croissance intègre la montée en puissance de la commercialisation des produits à forte valeur ajoutée dédiés à la protection contre les explosions, et en particulier pour le segment des protections appliquées aux BESS (Battery Energy Storage System).

Au sein de cette activité “Energy”, la qualité des équipes commerciales et des relations du Groupe avec l'ensemble des acteurs mondiaux a permis la concrétisation de nombreuses commandes tout au long de l'exercice. Elle a enregistré un chiffre d'affaires en 2024 de 29,3 M€ contre 4,5 M€ un an auparavant, représentant 47,8% de l'ensemble des volumes d'activité réalisés par le Groupe.

Également, les ventes de produits dédiés à la protection contre les explosions en milieu industriel ont bénéficié en 2024 de plusieurs innovations et du renforcement de la gamme, le chiffre d'affaires s'établissant à 10,8 M€ contre 10,0 M€ un an auparavant.

Enfin, dans un marché moins dynamique, les gammes historiques du Groupe liées aux équipements de manutention pour les produits en vrac enregistrent un chiffre d'affaires en croissance de 2,8% à 19,4 M€ contre 18,9 M€ en 2023.

Progression exceptionnelle de l'ensemble des indicateurs de rentabilité Renforcement des capitaux propres

A fin décembre 2024, la marge brute s'établit à 64,6% du chiffre d'affaires, en nette amélioration par rapport à l'exercice précédent (58,5%).

L'EBITDA s'inscrit en forte hausse sur l'exercice, à 15,7 M€ contre 4,7 M€ un an auparavant, soit un niveau de profitabilité opérationnelle en hausse de 234%. Cette performance se traduit également par le doublement de la marge d'EBITDA sur chiffre d'affaires qui s'établit sur l'exercice 2024 à 25,6% contre 13% en 2023. Le caractère exceptionnel de ce résultat, au-delà de l'objectif de 20% précédemment communiqué par le Groupe et correspondant à son ambition à court et moyen terme, résulte de la hausse très forte des volumes d'affaires ayant permis l'absorption rapide des coûts de production, accompagnée d'un mix produits/clients devenu plus favorable.

Le résultat d'exploitation s'établit également à des niveaux remarquables sur l'ensemble de l'exercice 2024, à 13,4 M€ contre 3,2 M€ un an auparavant, soit une progression de 325% sur douze mois.

Après impôts et soustraction des intérêts minoritaires, le résultat net part du Groupe ressort à 9,7 M€, en hausse de 384% par rapport à la même période de l'exercice précédent (2 M€).

Au 31 décembre 2024, le Groupe dispose d'une trésorerie disponible de 16,6 M€, en amélioration significative par rapport au 31 décembre 2023 (7,8 M€). Les capitaux propres totaux sont également en hausse et s'établissent à fin décembre 2024 à 23,4 M€ contre 15,2 M€ au 31 décembre 2023.

Proposition d'un dividende de 0,59 € par action

Le Conseil d'administration de STIF proposera lors de l'Assemblée générale du 22 mai 2025 le versement d'un dividende de 0,59 € par action au titre de l'exercice 2024 (vs. 0,19€ par action voté en 2024 au titre de l'exercice 2023). Le maintien de cette politique de distribution démontre la confiance du management dans les perspectives du Groupe.

Des perspectives d'activité toujours très bien orientées

Dans la continuité des récents développements, STIF entend poursuivre sa dynamique de croissance forte en 2025, en se concentrant particulièrement sur le segment du stockage d'énergie par batterie. Pour rappel, ce marché, évalué à 13 milliards de dollars en 2023, devrait atteindre 43,9 milliards de dollars d'ici la fin 2030 avec un taux de croissance moyen annuel de 28,9% au cours de la période de prévision 2023-2030 [1] .

Fort de capacités de production renforcées et désormais réparties entre la France, la Chine et les Etats-Unis, le Groupe est en mesure d'accompagner à la fois les grands acteurs internationaux sur ces trois zones d'activité stratégiques (SAMSUNG, TESLA, SUNGROW, NIDEC, CATL, BYD, FLUENCE…) ainsi que des acteurs plus régionaux avec des relations de proximité.

Concomitamment à la poursuite de l'animation de son réseau commercial, le Groupe va également maintenir l'innovation au cœur de sa stratégie, avec le développement de nouvelles technologies visant à proposer des solutions toujours plus compétitives et performantes.

En 2025, objectif de croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 20%

En termes d'objectifs et après un exercice 2024 exceptionnel, le Groupe ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires 2025 de nouveau en croissance forte, de l'ordre de 20% par rapport au chiffre d'affaires 2024. La croissance sera principalement tirée par l'Asie, marché pour lequel le Groupe a récemment signé un contrat significatif avec Fluence et projette d'ouvrir une antenne commerciale en Corée du Sud. Cette performance commerciale 2025 devrait s'accompagner d'un taux de marge d'EBITDA sur chiffre d'affaires à nouveau supérieur à 20%, niveau normatif que le Groupe entend maintenir durablement sur les prochains exercices ( vs. objectif de 15% attendu à horizon 2027 communiqué en décembre 2023 lors de l'introduction en Bourse).

Par ailleurs, face à l'objectif de 80 M€ de chiffre d'affaires initialement planifié à horizon 2027 et qui devrait être atteint avant cette date, le Groupe précise qu'il communiquera en octobre prochain, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, une nouvelle feuille de route stratégique et commerciale.

Mise à disposition du rapport financier annuel

Le rapport financier annuel, incluant les comptes consolidés au 31 décembre 2024, sera disponible au plus tard le 30 avril 2025 dans la rubrique « Informations Financières » / « Documentations financières » sur le site internet de la Société : https://investir.stif.fr/ . »

Prochains rendez-vous

Réunion investisseurs SFAF : 02 avril 2025 – 10h00

Assemblée générale des actionnaires : 22 mai 2025

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 234 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 4 usines réparties entre la France, l'Asie et les USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.

