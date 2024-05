Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stif: relève ses prévisions de CA pour l'activité BESS information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 18:15









(CercleFinance.com) - Stif annonce relever 'significativement' le niveau de chiffre d'affaires attendu sur l'exercice en cours pour son activité de protection contre les explosions de Battery Energy Storage System.



Stif indique ainsi avoir enregistré une augmentation du volume d'affaires de 30 % (3 ME) dans le cadre des relations commerciales établies avec Tesla.



Par ailleurs, le Groupe a validé le référencement de ses produits auprès de SUNGROW, acteur chinois spécialiste des systèmes de stockage d'énergie à grande échelle, et enregistré une première commande d'un montant total de 5 ME.



Selon Stif, 'ces deux réussites commerciales majeures contribueront fortement à la croissance de l'activité et du chiffre d'affaires du Groupe en 2024'.







