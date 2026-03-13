Stif prend le contrôle de Safevent au Danemark
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 10:50
Entreprise familiale basée à Hjorring, au Danemark, Safevent a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 MEUR en 2025, avec 50% de son activité à l'export. Elle a notamment développé un produit propriétaire dans la détection d'étincelles et les systèmes d'extinction, dispositif de protection active dans le domaine industriel.
Safevent a vocation à distribuer l'ensemble de la gamme de produits de protection active et passive contre les explosions en milieu industriel du groupe dans toute la région scandinave (Danemark, Suède, Norvège).
Elle pourra notamment commercialiser les protections actives de Stuvex, comme le système de suppression d'explosion Flash, système de haute performance qui permet de détecter et de supprimer les explosions de poussières à leurs premiers stades.
L'associée principale historique, la société Hvidkær Holding ApS, conserve 25% du capital et René Hvidkær reste le dirigeant de la structure.
Valeurs associées
|58,8000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
