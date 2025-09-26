STIF prend le contrôle de BOSS PRODUCTS et vise 100 MEUR de chiffre d'affaires
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 18:03
Basée au Texas avec 50 collaborateurs, BOSS PRODUCTS est spécialisée dans la distribution et la maintenance de systèmes de protection contre les explosions en milieu industriel. Elle a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 17,7 millions de dollars et détient une participation majoritaire dans BOSS PRODUCTS UK.
Avec cette intégration et celle de Stuvex en juillet, STIF anticipe un chiffre d'affaires proforma proche de 100 MEUR fin 2025. José Burgos, DG, souligne que l'opération permet au groupe 'de disposer d'un réseau local de distribution déjà établi et reconnu' tout en absorbant la marge de son partenaire américain.
STIF en profite pour indiquer que son DG, José Burgos, a reçu le prix Disruption lors du Grand Prix des Lionnes 2025, récompensant sa stratégie internationale et la dynamique de croissance du groupe.
Valeurs associées
|68,8000 EUR
|Euronext Paris
|+0,44%
A lire aussi
-
Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est engagé vendredi à présenter un projet de budget "robuste" pour 2026, évoquant des économies sur le train de vie de l'Etat et écartant toute austérité ou "régression sociale". "Je présenterai un projet robuste aux alentours ... Lire la suite
-
par Bertrand De Meyer Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi malgré une nouvelle salve de droits de douane imposés par Donald Trump, notamment dans le secteur pharmaceutique. À Paris, le CAC 40 a progressé de 0,89% à 7.864,75 points, tandis que ... Lire la suite
-
Le Premier ministre Sébastien Lecornu n'a pas souhaité commenter vendredi la condamnation à de la prison ferme de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, évoquant toutefois la possibilité d'un débat au Parlement sur la mesure controversée d'exécution ... Lire la suite
-
(AOF) - Atos (-4,81% à 48,93 euros) Atos a signé une deuxième séance de suite dans le rouge alors que le titre grimpe de plus de 90% depuis le début de l'année. Mercredi, Atos a annoncé avoir remporté un important contrat de cybersécurité auprès de la Commission ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer