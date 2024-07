STIF : Premier semestre explosif !

Publication du chiffre d’affaires S1 2024

Début d’année en fanfare pour STIF qui a publié hier son CA du premier semestre de l’exercice 2024. Sur ces six premiers mois, le CA progresse de +69,3% à 27,7 M€, un niveau au dessus de nos attentes. Le management a indiqué bénéficier d’une dynamique commerciale très solide sur les produits dédiés à la protection contre les explosions. A la vue des résultats, la guidance donnée par le management pour 2027 semble trop prudente. Pour rappel, cette dernière est l’atteinte de 80 M€ de CA ainsi qu’une marge d’EBITDA de 15%.

Rehaussement de nos estimations

Suite à cette annonce, nous réhaussons nos attentes sur l’exercice en cours et ceux à venir. Pour 2024, nous attendons désormais un CA de 59,6 M€e contre 54,1 M€ précédemment, soit une croissance de +58,1%. Ce changement provient principalement de la hausse des revenus liés à l’activité BESS, désormais attendue à 26,5 M€ (contre 20 M€). La croissance de ce segment, bien mieux margé que l’ensemble des activités du groupe, devrait mécaniquement entrainer une hausse des marges de STIF. A ce titre, nous estimons que le groupe devrait atteindre une marge d’EBITDA de 18,6%e sur l’exercice 2024 (vs 15,6% précédemment).

Concernant les exercices suivants, nous attendons désormais un CA de 70,9 M€e contre 66,4 M€ et 82 M€e contre 78,8 M€ pour 2025 et 2026 respectivement. A l’instar de l’exercice en cours, nous avons revu nos estimations concernant la rentabilité du groupe. Nous estimons un taux de marge d’EBITDA sur 2026 et 2027 de 18,9%e et 19,1%e. La très forte amélioration de la profitabilité du groupe devrait mécaniquement entrainer une meilleure génération de cash également. Nos attentes de FCF sont désormais de 0,3 M€ pour 2024 (vs -0,44 M€ précédemment). Cette tendance devrait bien évidemment continuer et le FCF devrait progresser pour s’établir à 4 M€e en 2025 et 6,8 M€e en 2026 (vs 1,5 M€ en 2025 et 4 M€ en 2026 sur nos précédentes estimations).

Malgré une excellente performance du cours en YTD de +150%, nous pensons que la valorisation du titre demeure toujours très intéressante (6,7x VE/EBE et 13,7x P/E 2025 sur nos estimations). Compte tenu de perspectives qui demeurent excellentes, nous sommes confiants dans la capacité du groupe à réaliser son développement très prometteur.

Recommandation

Suite à cette publication, nous conservons notre recommandation à Achat et réhaussons notre OC à 24,4€ (vs 16,3€ précédemment). Sur nos estimations et à notre objectif, le titre se paye 9,2x EV/EBITDA 25e et 18,7x P/E.