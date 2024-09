STIF : Nouveaux succès commerciaux remportés dans l'activité BESS auprès de clients internationaux

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouveaux succès commerciaux remportés dans l'activité BESS auprès de clients internationaux

Montée en puissance de DUAL-VENT, innovation produit contre les risques d'emballement thermique des BESS

Saint-Georges-sur-Loire, le 12 septembre 2024 - 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), Spécialiste de la protection contre les explosions, fait un point d'étape sur le développement continu de son activité de protection contre les explosions de B attery E nergy S torage S ystem (BESS).

Elargissement et diversification de la base clients

Face à la demande de solutions de stockage d'énergie en forte augmentation, de nombreux groupes industriels internationaux ont créé des filiales dédiées, générant autant d'opportunités de développement pour STIF. Fort d'un réseau de distribution efficace et d'une approche commerciale aujourd'hui focalisée sur les grands comptes, le Groupe a ainsi enregistré récemment des premières commandes auprès de nouveaux acteurs industriels, contribuant à élargir et diversifier sa base clients.

Après TESLA, SUNGROW et NIDEC, aujourd'hui considérés comme des clients réguliers du Groupe, STIF a contractualisé des premiers volumes d'affaires avec d'autres acteurs majeurs. En Asie, STIF produit et livre actuellement des éléments de dispositifs anti-explosion aux Groupes chinois CATL, plus gros fabricant de batteries au monde, et BYD, acteur majeur de la fabrication de véhicules électriques, parallèlement à la montée en puissance d'un premier contrat signé avec le groupe japonais HITACHI. En Europe, le Groupe a initié de nouvelles relations commerciales avec SIEMENS ENERGY, spécialisé dans les technologies énergétiques, pour lequel des dispositifs de sécurité sont également produits.

Grâce à une offre de solutions sur mesure adaptées aux besoins spécifiques de chacun des clients et une capacité d'adaptation aux dynamiques du marché mondial, STIF poursuit le renforcement de ses positions. Surtout, cette diversification clients est rendue possible grâce au dynamisme et à l'implication permanente des équipes commerciales du Groupe.

Vif succès et premières commandes significatives de DUAL-VENT

Cette dynamique commerciale est notamment portée par le vif succès remporté par DUAL-VENT, produit dédié à la protection contre les incendies et les explosions des BESS. Produit innovant et issu des travaux de Recherche & Développement menés constamment par le Groupe, DUAL-VENT est une solution efficace pour atténuer les risques et les conséquences de l'emballement thermique dans les BESS .

DUAL-VENT permet de diminuer les dommages collatéraux d'une explosion mais aussi de restreindre très fortement le risque d'incendie. L'emballement thermique dû à une batterie défectueuse étant le plus grand danger dans un BESS, il est impératif de les ventiler suffisamment dès qu'un gaz inflammable est détecté ou en cas d'explosion. DUAL-VENT répond précisément à ce besoin, grâce à sa capacité à fonctionner dans les deux situations.

DUAL-VENT est le seul produit sur le marché qui puisse répondre à la fois aux normes NFPA 68 et 69 , représentant pour les clients un investissement très compétitif et raisonnable par rapport aux systèmes alternatifs présents sur le marché.

Le groupe SIEMENS ENERGY notamment a déjà commencé à utiliser ce nouveau produit à fort potentiel de développement.

Pour plus d'informations sur le produit : : https://vigilexenergy.com/fr/portfolio-item/dual-vent/

Des positions fortes sur un marché en croissance moyenne de 28,9% par an d'ici 2030

Elément essentiel de la transition vers une infrastructure électrique plus résiliente et durable, le marché des BESS est une industrie en croissance rapide sur la scène énergétique mondiale. Evaluée à 13 milliards de dollars en 2023, elle devrait atteindre 43,9 milliards de dollars d'ici la fin 2030 avec un taux de croissance moyen annuel de 28,9 % au cours de la période de prévision 2023-2030*. Fort d'une présence commerciale solide répartie sur l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, STIF entend continuer à accompagner le développement de ce marché auprès des principaux acteurs internationaux.

Pour rappel, STIF a publié récemment un chiffre d'affaires de 27,7 M€ sur le 1er semestre 2024, en croissance de 69,3% par rapport au 1er semestre 2023, avec une activité BESS contribuant pour 11,0 M€ à ce volume d'affaires semestriel (zéro sur le 1 er semestre 2023). Sur l'ensemble de l'exercice, cette activité bénéficiera à la fois des multiples commandes signées récemment et des volumes d'affaires précédemment annoncés avec Tesla d'une part et Sungrow d'autre part, pour la fourniture de panneaux anti-explosion aux Etats-Unis et en Chine.

* Source : Verified Market Reports, 2023

Prochain rendez-vous

Publication des résultats du 1 er semestre 2024 : 9 octobre 2024, post clôture

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 189 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 3 usines réparties entre la France et l'Asie, et bientôt aux USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.

