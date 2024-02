Stif - INITIATION: Best of the BESS / Opinion: Achat / Objectif: 12,73€ / Potentiel: +78%

INITIATION: Best of the BESS !

Groupe familial angevin créé en 1984, STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, fabrication et commercialisation de produits industriels innovants destinés à des marchés de niche. L'activité de STIF repose sur la commercialisation de deux grandes familles de produits : 1/ Les métiers historiques de manutentions de vrac avec les composants pour élévateurs à godets (35% du CA 2022) et les composants de transport pneumatique (21% du CA 2022) ; 2/ Les relais de croissance (30% du CA 2022) avec les produits de protection contre les risques d'explosions de poussières et les protections des systèmes de stockage d'énergie par batterie dit BESS (« Battery Energy Storage System »).

Alimenté par des investissements en continu, STIF dispose d'un leadership industriel et technologique validé par 12 certifications en France et à l'international. Le groupe maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur de ses produits qui couvre plusieurs étapes du design à la commercialisation en passant par la conception et la fabrication.

Son modèle économique a prouvé sa solidité avec un historique de croissance rentable qui repose sur 4 piliers : 1/ une gamme de produits de référence sur ces différents marchés ; 2/ une forte présence à l'international avec plus de 75% du CA réalisé à l'export ; 3/ Un réseau de distribution diversifié qui lui permet d'avoir ses produits commercialisés dans près de 80 pays ; 4/ Un portefeuille de clients fidèles.

Fort de récents succès commerciaux et de son expertise développée sur les produits contre les explosions de poussières, STIF souhaite accélérer son développement afin de saisir le potentiel considérable du marché de la protection contre les risques d'explosions des BESS.