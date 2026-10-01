STIF : Des résultats semestriels 2026 en forte progression

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Des résultats semestriels 2026 en forte progression

EBITDA en progression de +37,6%

Résultat net à 7,5 M€ en hausse de +17,5%

Objectifs 2026 à 110 M€ de chiffre d'affaires avec une marge d'EBITDA à 18%

Ajustement de l'ambition pour 2027-2030

Saint-Georges-sur-Loire, le 1 er octobre 2026 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), spécialiste de la protection contre les explosions, publie ses comptes consolidés semestriels 2026 (clos au 30 juin 2026), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 1 er octobre 2026.

L'examen limité des comptes semestriels a été effectué et le rapport de certification a été émis par les commissaires aux comptes.

Compte de résultat simplifié

en M€ 30/06/2026 30/06/2025 Variation Chiffre d'affaires 55,3 36,7 + 50,8% Marge brute globale 35,5 24,3 + 46,1% % du CA 64,3% 66,2% -1,9 point EBITDA 12,6 9,1 + 37,6% % du CA 22,8% 24,9% -2,1 points Résultat d'exploitation 11,1 8,4 + 32,3% Résultat financier (0,5) (0,4) + 22,6% Résultat exceptionnel - - - Impôts sur les résultats (2,7) (1,1) + 144,1% Résultat net des entités intégrées 7,8 6,8 + 14,6% Résultat net part du Groupe 7,5 6,4 +17,5%

Résultats semestriels en forte progression et situation financière solide

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe STIF s'élève à 55,3 M€ pour le 1 er semestre 2026, en progression de +50,8% par rapport au 1 er semestre 2025, intégrant un effet de change défavorable à hauteur de -1,5 M€ (2,7%).

Au 30 juin 2026, la marge brute s'établit à 35,5 M€ et représente 64,3% du chiffre d'affaires, en progression en valeur de +46,1% par rapport au 1 er semestre 2025.

L'EBITDA progresse à 12,6 M€, contre 9,1 M€ un an auparavant, en hausse de +37,6%.

La marge d'EBITDA à 22,8% intègre un effet de change défavorable lié à l'évolution de la parité EUR/USD.

Le résultat d'exploitation est également en forte croissance, à 11,1 M€ contre 8,4 M€ un an auparavant, soit une augmentation de +32,3%.

Le résultat financier de -0,5 M€, est en progression de +22,6%.

Après comptabilisation de la charge d'impôts, le résultat net part du Groupe ressort à 7,5 M€, en hausse de +17,5 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Au 30 juin 2026, le Groupe dispose d'une trésorerie disponible de 19,5 M€, en amélioration par rapport au 31 décembre 2025 (18,8 M€) ; la dette nette à 26,3 M€ permet d'afficher un gearing de 0,7.

Les capitaux propres totaux sont également en hausse à fin juin 2026 à 37,1 M€ contre 32,0 M€ au 31 décembre 2025.

Objectifs 2026 à 110 M€ de chiffre d'affaires et marge d'EBITDA à 18%

STIF vise pour l'ensemble de l'exercice 2026 un chiffre d'affaires autour de 110 M€ et un EBITDA autour de 18 M€, soit une marge d'EBITDA d'environ 18%.

Cette évolution des ventes et de la rentabilité opérationnelle est principalement liée à un ralentissement des livraisons pour Tesla à compter de la fin du 2 ème semestre 2026.

Adaptation du dispositif industriel et de la structure de charges dès 2027

Le Groupe informe que Tesla USA a choisi pour son nouveau modèle de BESS, le MEGAPACK 3, d'autres systèmes de sécurité qui n'incluent pas les produits STIF.

En conséquence, le Groupe STIF n'enregistrera plus de volumes d'affaires en 2027 avec ce client important, entraînant un impact sur ses performances financières. Le nouvel objectif pour 2027 est d'atteindre un chiffre d'affaires de 100 M€ et une marge d'EBITDA autour de 15%.

Afin de limiter l'impact sur la rentabilité, STIF engage un plan d'adaptation de son dispositif industriel et de sa structure de coûts. Il porte notamment sur l'ajustement des capacités de production et des investissements en France, le redimensionnement des ressources directement affectées aux volumes concernés ainsi que sur la maîtrise des charges externes et des frais généraux.

Ces mesures accompagneront parallèlement la montée en puissance progressive des nouvelles commandes et des développements commerciaux engagés auprès d'autres acteurs du BESS.

Ambitions 2030 ajustées

Le Groupe vise désormais un chiffre d'affaires de l'ordre de 170 M€ à horizon 2030, contre 200 M€ précédemment, ainsi qu'une marge d'EBITDA d'environ 17%, contre un objectif supérieur à 20% auparavant.

Cette trajectoire repose sur la poursuite du développement de l'activité BESS auprès d'une base clients progressivement élargie, le renforcement du Groupe en Asie, le développement des activités de protection active et passive contre les explosions industrielles et l'ouverture de nouveaux marchés d'application.

Accélération de la diversification du portefeuille clients dans le BESS

En parallèle de cette évolution, STIF poursuit activement la diversification de son portefeuille clients auprès des principaux acteurs mondiaux du stockage d'énergie.

Le Groupe a ainsi obtenu auprès de BYD de nouvelles commandes d'un montant de 5 M€, dont les livraisons sont prévues en 2027.

STIF a également réalisé avec succès, en collaboration avec CATL, des tests de résistance au feu de ses panneaux de protection contre les explosions. Cette nouvelle exigence de la part des clients dans le domaine du BESS permet de démontrer la qualité et la fiabilité des produits STIF en situation d'emballement thermique. Ces essais constituent une nouvelle étape dans le processus de qualification des solutions STIF auprès de CATL et ouvrent la voie à des opportunités de croissance commerciale substantielles pour l'exercice 2027 et les suivants.

Afin d'accompagner son développement en Asie et de renforcer sa proximité avec les principaux fabricants mondiaux de batteries et de systèmes de stockage d'énergie, le Groupe a ouvert un bureau commercial à Shenzhen, au cœur du campus de BYD.

Des acteurs mondiaux comme BYD et Huawei ont choisi de s'implanter dans la Chine du Sud qui se définit aujourd'hui comme la Silicon Valley chinoise et la capitale mondiale de l'électronique. Le bureau de STIF Shenzhen répondra au marché le plus dynamique au monde dans le déploiement des projets BESS.

Mise à disposition du rapport financier semestriel

Le rapport financier semestriel, incluant les comptes consolidés au 30 juin 2026, sera disponible au plus tard le 31 octobre 2026 dans la rubrique « Informations Financières » / « Documentations financières » sur le site internet de la Société : https://investir.stif.fr/ . »

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 400 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 5 usines réparties entre la France, la Belgique, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.

Contacts

STIF

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Relations investisseurs

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stif@seitosei-actifin.com

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Relations presse

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isabelle.dray@seitosei-actifin.com

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