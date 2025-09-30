 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 912,50
+0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Stif : des résultats robustes au premier semestre
information fournie par AOF 30/09/2025 à 18:27

(AOF) - Stif a dévoilé un résultat net part du groupe de 6,4 millions d'euros au premier semestre, contre 3,4 millions un an plus tôt à la même période. L'Ebitda du spécialiste de la protection contre les explosions s'est affiché à 9,1 millions d'euros, contre 6,2 millions. Le chiffre d'affaires s'est également amélioré, passant de 27,7 à 36,7 millions d'euros. Le groupe a révisé à la hausse ses objectifs porté par une croissance organique solide combinée à l'expansion des deux récentes croissances externes.

Il vise désormais un chiffre d'affaires proforma de 200 millions d'euros en 2030 (soit une croissance moyenne de +21,8% par an) et une marge d'EBITDA supérieure à 20%.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank