Stif : des résultats robustes au premier semestre

(AOF) - Stif a dévoilé un résultat net part du groupe de 6,4 millions d'euros au premier semestre, contre 3,4 millions un an plus tôt à la même période. L'Ebitda du spécialiste de la protection contre les explosions s'est affiché à 9,1 millions d'euros, contre 6,2 millions. Le chiffre d'affaires s'est également amélioré, passant de 27,7 à 36,7 millions d'euros. Le groupe a révisé à la hausse ses objectifs porté par une croissance organique solide combinée à l'expansion des deux récentes croissances externes.

Il vise désormais un chiffre d'affaires proforma de 200 millions d'euros en 2030 (soit une croissance moyenne de +21,8% par an) et une marge d'EBITDA supérieure à 20%.