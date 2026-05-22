STIF : Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 21 mai 2026

Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte

du 21 mai 2026

Saint-Georges-sur-Loire, le 22 mai 2026 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), spécialiste de la protection contre les explosions, annonce que son Assemblée Générale Mixte s'est réunie le 21 mai 2026 au siège de la Société, Zone d'activité de la Lande - 49170 Saint-Georges-sur-Loire, sous la présidence de José Burgos, Président du Conseil d'Administration.

Avec un quorum de 61,38 %, et à l'exception de la résolution n°21, l'Assemblée Générale a approuvé l'ensemble des résolutions soumises au vote, notamment les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2025, les autorisations financières, ainsi que la distribution d'un dividende de 0,68 euro par action en numéraire.

La date de détachement du dividende est fixée au 2 juin 2026 et le dividende sera mis en paiement le 4 juin 2026.

Cette Assemblée Générale a été l'occasion de présenter les faits marquants de l'exercice 2025 pour le Groupe STIF.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale a autorisé, dans sa 15 ème résolution, et conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, le Conseil d'administration à acheter ou faire acheter des actions de la Société pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de ladite Assemblée, dans la limite de 10% du capital social.

Le Conseil d'administration a décidé de mettre en œuvre cette autorisation. Ce programme de rachat d'actions s'inscrit dans la continuité du programme précédemment en vigueur, dont les objectifs, les modalités et le plafond demeurent inchangés.

Le descriptif du programme de rachat d'actions est tenu à la disposition du public sur le site internet de la Société, rubrique [Investisseurs / Information réglementée] et figure également dans le rapport financier annuel 2025, disponible sur ce même site.

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 : 22 juillet 2026

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 400 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 5 usines réparties entre la France, la Belgique, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.

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