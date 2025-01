STIF : Bilan semestriel au 31/12/2024 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Bilan semestriel au 31/12/2024 du contrat de liquidité

contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Saint-Georges-sur-Loire, le 02 janvier 2025 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), spécialiste de la protection contre les explosions, publie ci-dessous le bilan semestriel de son contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société STIF à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 2 766

Solde en espèces : 107 237,28 €

Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 45 085 titres 993 307,45 € 1 548 transactions VENTE 42 319 titres 950 544,20 € 1 737 transactions

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 150 000,00 €

Détail des opérations réalisées

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 548 45 085 993 307,45 1 737 42 319 950 544,20 24/07/2024 0 0 0 0 0 0 25/07/2024 0 0 0 0 0 0 26/07/2024 0 0 0 0 0 0 29/07/2024 0 0 0 0 0 0 30/07/2024 0 0 0 0 0 0 31/07/2024 0 0 0 0 0 0 01/08/2024 12 140 2463,5 9 44 786,4 02/08/2024 33 419 7317,35 21 298 5284,15 05/08/2024 46 984 16602,45 8 81 1381,85 06/08/2024 19 389 6394,35 14 162 2711,35 07/08/2024 11 160 2606,75 15 393 6555,7 08/08/2024 24 439 7290,15 11 208 3492,15 09/08/2024 7 191 3209,2 18 300 5091,25 12/08/2024 3 34 599,65 14 208 3641,1 13/08/2024 8 78 1393,15 2 25 448,75 14/08/2024 14 296 5222,1 7 160 2842,5 15/08/2024 10 225 3977,2 19 261 4663 16/08/2024 37 1011 17443,75 29 557 9655,8 19/08/2024 20 389 6606,65 21 441 7583,3 20/08/2024 6 112 1921,3 8 159 2748,1 21/08/2024 1 10 173,5 17 285 5003,85 22/08/2024 15 339 5997,4 13 315 5612,45 23/08/2024 5 109 1944,25 17 125 2240 26/08/2024 7 117 2095,3 1 20 360 27/08/2024 16 218 3879,5 6 103 1846,7 28/08/2024 4 52 927,6 6 70 1260 29/08/2024 2 40 713,2 6 38 682,2 30/08/2024 4 40 712,5 2 12 214,8 02/09/2024 4 70 1244 9 105 1884 03/09/2024 4 430 7870 13 453 8426,3 04/09/2024 10 342 6322,4 12 321 5976,5 05/09/2024 7 91 1678,5 7 62 1149,8 06/09/2024 6 120 2163 2 11 199,1 09/09/2024 9 371 6610,3 10 245 4412,5 10/09/2024 9 277 4907,85 17 184 3288,45 11/09/2024 8 101 1804,45 15 112 2013,8 12/09/2024 20 314 5577,95 18 309 5524,15 13/09/2024 3 40 737 17 355 6498,65 16/09/2024 30 519 9573,45 10 330 6120,5 17/09/2024 18 549 9986,95 16 326 5973,75 18/09/2024 3 130 2369 10 170 3106,75 19/09/2024 4 170 3104,5 7 110 2024 20/09/2024 2 100 1840 9 287 5337,15 23/09/2024 7 114 2333,4 13 761 15252,7 24/09/2024 33 819 16686,3 18 476 9986,4 25/09/2024 11 201 4250,1 16 402 8554,5 26/09/2024 29 988 21373,6 43 1079 23709,7 27/09/2024 12 235 5471 23 362 8433 30/09/2024 0 0 0 8 334 8291,1 01/10/2024 26 1079 25413,4 24 407 10122,5 02/10/2024 0 0 0 4 57 1551 03/10/2024 4 150 3600 9 82 2045,1 04/10/2024 37 1128 26143,1 15 229 5387,2 07/10/2024 11 333 7692,7 21 604 14491,4 08/10/2024 0 0 0 9 180 4547 09/10/2024 0 0 0 4 63 1640,3 10/10/2024 0 0 0 8 127 3556 11/10/2024 0 0 0 4 37 1042,8 14/10/2024 0 0 0 1 25 700 15/10/2024 0 0 0 1 10 279 16/10/2024 0 0 0 0 0 0 17/10/2024 0 0 0 0 0 0 18/10/2024 0 0 0 0 0 0 21/10/2024 0 0 0 0 0 0 22/10/2024 0 0 0 6 55 1493,7 23/10/2024 0 0 0 2 25 685 24/10/2024 0 0 0 0 0 0 25/10/2024 0 0 0 0 0 0 28/10/2024 0 0 0 1 17 452,2 29/10/2024 0 0 0 4 55 1451,5 30/10/2024 24 887 19567,6 23 693 15685,2 31/10/2024 39 1810 41516,6 17 438 10278,3 01/11/2024 24 937 21209,6 25 511 11641,2 04/11/2024 39 1079 24209,1 22 381 8624,5 05/11/2024 14 383 8472,7 16 405 9001,5 06/11/2024 5 240 5568 58 1561 36295,4 07/11/2024 17 772 18099,9 21 763 18006,8 08/11/2024 25 1250 29420 30 1215 28749,7 11/11/2024 26 964 22613 19 796 18770,3 12/11/2024 64 1898 44388 38 1331 31280,8 13/11/2024 40 1613 36758,5 49 676 15490,7 14/11/2024 19 546 11931 58 759 16732,4 15/11/2024 26 796 17646,8 30 1057 23567,9 18/11/2024 14 320 7183,4 20 667 15139,5 19/11/2024 30 758 17157,5 31 436 9911 20/11/2024 31 697 15494,6 22 211 4732,9 21/11/2024 20 688 15032,8 21 575 12627 22/11/2024 11 205 4540,5 6 154 3420,7 25/11/2024 6 228 5076,3 37 1077 24611,9 26/11/2024 17 421 9738,3 16 598 13919 27/11/2024 35 1110 25428,8 26 647 14932 28/11/2024 24 490 11215,5 26 581 13420,4 29/11/2024 21 718 16451,9 33 810 18631,6 02/12/2024 35 1128 25503,7 21 596 13605,2 03/12/2024 16 433 9568 11 371 8250,8 04/12/2024 27 656 14296 19 649 14182,1 05/12/2024 10 199 4452 33 993 22484,2 06/12/2024 11 485 11193,5 25 771 17951,6 09/12/2024 30 1292 29927,5 27 600 14164,8 10/12/2024 4 105 2435 19 486 11349,6 11/12/2024 7 211 4926,3 49 1466 35498,9 12/12/2024 0 0 0 6 196 5160,6 13/12/2024 17 799 20831,6 10 222 5834,8 16/12/2024 15 451 11656 16 469 12179,7 17/12/2024 18 403 10458,8 15 201 5241,9 18/12/2024 19 467 12083,3 8 457 11842 19/12/2024 26 849 21948,6 38 1048 27260,7 20/12/2024 50 2012 50000,3 0 0 0 23/12/2024 28 1036 25275 22 1006 24638 24/12/2024 6 263 6489 5 125 3087,5 27/12/2024 29 680 16521,3 27 660 16154 30/12/2024 12 110 2766 36 1973 49330,7 31/12/2024 6 233 6011,4 36 656 17143,5

Prochain rendez-vous

Publication du chiffre d'affaires annuel 2024 : 22 janvier 2025

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 233 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 3 usines réparties entre la France et l'Asie, et bientôt aux USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.

