Stif au beau fixe

AOF - EN SAVOIR PLUS

Par ailleurs, face à l'objectif de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires initialement planifié à horizon 2027 et qui devrait être atteint avant cette date, Stif précise qu'il communiquera en octobre prochain, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, une nouvelle feuille de route stratégique et commerciale.

Cette performance commerciale 2025 devrait s'accompagner d'un taux de marge d'Ebitda sur chiffre d'affaires à nouveau supérieur à 20%, niveau normatif que le groupe entend maintenir durablement sur les prochains exercices (vs. objectif de 15% attendu à horizon 2027 communiqué en décembre 2023 lors de l'introduction en Bourse).

Côté perspectives, le groupe ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires 2025 en croissance de 20% par rapport au chiffre d'affaires 2024. La croissance sera principalement tirée par l'Asie, marché pour lequel le Groupe a récemment signé un contrat significatif avec Fluence et projette d'ouvrir une antenne commerciale en Corée du Sud.

(AOF) - Stif, spécialiste de la protection contre les explosions, a fait état de robustes résultats annuels, enregistrant un résultat net par du groupe en croissance de 384% à 9,7 millions d'euros et un Ebitda de 15,7 millions d'euros en progression de 235%. La marge brute s'inscrit en amélioration de 91,3% à 39,6 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de Stif jouit d'une hausse de 72,7% à 61,2 millions d'euros.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.