Stif: acquisition de StuVex finalisée information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 10:43









(CercleFinance.com) - Stif annonce la finalisation de l'acquisition de 100% du capital de StuvEx, société belge de technologies et dispositifs de protections actives contre les explosions en milieu industriel, suite à la signature de l'offre ferme communiquée le 24 juin dernier.



Forte de 50 collaborateurs, StuvEx bénéficie d'une solide réputation dans l'agroalimentaire, la chimie, le traitement des poussières et du bois avec une présence commerciale concentrée essentiellement au Benelux, en France et au Royaume-Uni.



S'inscrivant dans la stratégie à long terme de Stif, avec une complémentarité de gammes et des synergies croisées, cette acquisition est financée essentiellement par endettement bancaire et consolidée dans les comptes à compter du 1er juillet.





