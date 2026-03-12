STIF : Acquisition de SAFEVENT, acteur danois spécialisé dans les dispositifs de protection contre les explosions en milieu industriel

Acquisition de SAFEVENT, acteur danois spécialisé dans les dispositifs de protection contre les explosions en milieu industriel

Nouvelle brique technologique avec le produit propriétaire SAFEVENT dans la détection d'étincelles et les systèmes d'extinction

Saint-Georges-sur-Loire, le 12 mars 2026 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), spécialiste de la protection contre les explosions, annonce l'acquisition par sa filiale belge STUVEX d'une participation majoritaire au capital de la société SAFEVENT, acteur danois dans le domaine de la protection passive et active contre les explosions en milieu industriel.

STUVEX fait l'acquisition de 75% du capital de SAFEVENT. L'associée principale historique, la société Hvidkær Holding ApS, conserve 25% du capital et Monsieur René Hvidkær reste le dirigeant de la structure.

SAFEVENT est une entreprise familiale basée à Hjorring au Danemark. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 M€ en 2025 avec 50% de son activité à l'export.

SAFEVENT a développé un produit propriétaire dans la détection d'étincelles et les systèmes d'extinction, dispositif de protection active dans le domaine industriel. Elle distribue également des produits de protection passive contre les explosions, notamment ceux commercialisés par le groupe STIF sous la marque VIGILEX.

SAFEVENT a ainsi vocation à distribuer l'ensemble de la gamme de produits de protection active et passive contre les explosions en milieu industriel du Groupe dans toute la région scandinave (Danemark, Suède, Norvège). Elle pourra notamment commercialiser les protections actives de STUVEX comme le système de suppression d'explosion FLASH TM , système de haute performance qui permet de détecter et supprimer les explosions de poussières à leurs premiers stades. Par ailleurs, SAFEVENT va changer de nom pour s'appeler STUVEX NORDIC.

Cette prise de participation s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe STIF qui vise à développer en interne et à commercialiser à l'international une gamme complète de solutions de protection active et passive pour sécuriser les environnements industriels et énergétiques.

Prochains rendez-vous

Publication des résultats annuels 2025 : 26 mars 2026

Assemblée générale des actionnaires : 22 mai 2026

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 400 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 5 usines réparties entre la France, la Belgique, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.

