STIF : Accélération sur le marché US

Entrée en négociation pour l’acquisition de 70% de Boss Products
Hier, STIF a annoncé être entré en négociation exclusive avec Boss Industrial Group en vue de l’acquisition de 70% du capital de Boss Products, acteur nord-américain de la distribution de solutions de protection contre les explosions. Déjà actionnaire à hauteur de 10% depuis début 2024, le groupe porterait ainsi sa participation à 80%.
Boss Products, une société en croissance rentable
Boss Products est un partenaire exclusif de STIF pour la distribution des produits Vigilex aux États-Unis et au Canada. La société familiale qui dispose d’une cinquantaine d’employés a réalisé 17,7 M$ de CA sur le marché nord-américain en 2024. Le management de STIF précise que la société est rentable et en croissance annuelle à deux chiffres.
Un intérêt stratégique sur le marché US
Cette opération a pour objectif 1/ de renforcer l’empreinte en Amérique du nord grâce au réseau de distribution établi de Boss Products, 2/ de consolider l’intégration verticale de STIF sur ses produits et 3/ d’accélérer le déploiement commercial de STIF, suite à l’intégration de StuvEx, étoffant son offre complète en protection passive, active et prévention.
Recommandation
Suite à ce communiqué et à la mise à jour de nos hypothèses de valoirsation, nous réitérons notre recommandation à Achat et réhaussons notre objectif de cours à 95,2 € (vs 86,2€ précédemment), soit un upside de +15,7%.
