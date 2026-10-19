Steyr Motors s'envole après l'offre publique d'achat de Red Cat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** Le cours de l'action Steyr Motors

4X0.VI a bondi de plus de 20 % après que le constructeur autrichien de moteurs a annoncé que la société américaine de technologie des drones Red Cat Holdings RCAT.O , cotée aux États-Unis, avait l'intention de lancer une offre publique d'achat volontaire sur l'ensemble des actions en circulation

** Red Cat prévoit d’offrir 39 € par action en espèces, ce qui représente une prime de 28,9% par rapport au dernier cours de clôture de Steyr Motors

** Le titre est en passe d'enregistrer sa meilleure séance depuis le 17 mars 2025, date à laquelle il avait clôturé en hausse de 140%