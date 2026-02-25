Steven Madden ne prévoit pas de bénéfices annuels en raison de l'incertitude entourant les droits de douane américains

Steven Madden SHOO.O a déclaré mercredi qu'il ne fournirait pas ses prévisions de bénéfices pour 2026, citant l'incertitude autour des récents développements liés aux tarifs douaniers aux États-Unis.

Les actions de la société ont chuté d'environ 2 % dans les échanges de pré-marché après avoir projeté une augmentation des revenus de l'exercice 2026 de 9 % à 11 %, par rapport à une hausse de 11 % en 2025. Les analystes avaient anticipé une hausse de 10,5 %, selon les données compilées par LSEG.

Le fabricant de chaussures et de sacs à main a été confronté à des pressions liées aux droits de douane sur les produits importés aux États-Unis ainsi qu'à une faible demande dans un contexte de dépenses réduites.

Les États-Unis ont imposé des droits de douane de 10 % sur tous les produits non exemptés, ont déclaré les douanes et la protection des frontières américaines, s'en tenant au taux que le président Donald Trump avait annoncé vendredi plutôt qu'aux 15 % qu'il avait avancés un jour plus tard.

Ces droits de douane font suite à un arrêt de la Cour suprême annulant des droits de douane mondiaux antérieurs jugés illégalement justifiés en vertu d'une déclaration d'urgence.

Steven Madden s'est également abstenu de communiquer ses prévisions annuelles pour l'exercice 2025 en juillet de l'année dernière.

L'entreprise new-yorkaise a affiché un chiffre d'affaires de 753,7 millions de dollars au quatrième trimestre, contre des estimations de 753,9 millions de dollars.