Steven Madden dégringole après avoir raté son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et fait part de son incertitude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions du fabricant de chaussures et de sacs à main Steven Madden SHOO.O ont baissé de 2,3% à 36,50 $ avant le marché

** La société affiche des ventes de 749,85 millions de dollars au 4ème trimestre, manquant l'estimation des analystes de 753,94 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice du 4ème trimestre de 48 cents/shr dépasse de peu les attentes de 47 cents/shr ** La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires de 2026 augmente de 9 % à 11 % par rapport à celui de 2025, mais elle ne fournit pas de prévisions de bénéfices annuels, citant l'incertitude liée aux récents développements en matière de droits de douane aux États-Unis

** SHOO a été confronté à des pressions tarifaires sur les importations américaines et à une demande plus faible en raison de la faiblesse des dépenses de consommation

** Sept analystes sur neuf considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, un la considère comme "conservée", un la considère comme "fortement vendue"; PT médian à 50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action SHOO a baissé de 10,2 % depuis le début de l'année, après une baisse de 2 % en 2025