Stephens relève l'objectif de prix de Wabtec en raison de la forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions de Wabtec WAB.N augmentent de 1,8 % à environ 259 $ dans les échanges de pré-marché

** Stephens relève l'objectif de prix de Wabtec de 230 $ à 290 $ en raison d'une forte demande nationale et internationale

** Le nouveau PT représente une hausse de 14% par rapport à la dernière clôture de l'action

** WABa prévumercredi un bénéfice 2026 supérieur aux estimations en raison de la forte demande liée à l'augmentation des livraisons de locomotives

** La société de courtage indique que les acquisitions d'Inspection Technologies et de Frauscher ont favorisé l'expansion des marges

** WAB s'attend à une forte demande à l'international, avec des flottes qui augmentent à un rythme de ~5%, tandis que les mégawattheures suivent une tendance favorable car les flottes sont exploitées plus durement

** Le courtier relève l'estimation du BPA ajusté de la société pour 2026 à 10,37 $, contre 10,06 $ précédemment; introduit une estimation du BPA ajusté pour 2027 de 12,15 $

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 19,2 % depuis le début de l'année