Stephens réduit le PT de CarMax en raison de l'affaiblissement de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Stephens réduit l'objectif de prix sur le distributeur de voitures d'occasion CarMax KMX.N de 39 $ à 36 $, et maintient la note "equal-weight"

** Le nouveau PT représente une baisse de 8,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Jeudi, KMX a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au troisième trimestre, en raison d'une baisse de la demande et des prix des véhicules d'occasion aux Etats-Unis.

** Les actions de KMX ont légèrement baissé de 1% avant le marché

** La société de courtage indique que la clientèle de KMX se déplace des acheteurs à risque moyen vers les clients à faible solvabilité et les véhicules plus anciens

** La société de courtage indique que ce changement entraîne un risque de crédit plus élevé et une marge brute par unité plus faible

** Stephens réduit l'estimation du BPA de KMX pour le T4 26 de 0,01 $ à -0,08 $ et l'estimation du BPA pour l'exercice 27 de 2,16 $ à 1,63 $

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 51,9% depuis le début de l'année