Stephens réduit l'objectif de cours de J.B. Hunt en raison de la faiblesse des perspectives intermodales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Stephens réduit l'objectif de cours de la société américaine de transport routier J.B. Hunt Transport Services JBHT.O de 172 $ à 160 $

** Le nouveau PT représente toujours une prime de 16% par rapport à la dernière clôture du titre

** Maintien de l'évaluation à "surpondérer"

** Le courtier s'attend à ce que les volumes intermodaux de la société diminuent au second semestre 2025 en raison d'une faible demande, de comparaisons difficiles et d'une saison de pointe morose, autant de facteurs qui pèsent sur les prévisions de croissance

** Les taux de fret routier toujours bas sapent le pouvoir de fixation des prix et les marges intermodales, malgré le service solide et les contrôles de coûts de JBHT, déclare Stephens

** 14 des 27 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 12 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; leur objectif de cours médian est de 157 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a chuté de 19,2 % depuis le début de l'année