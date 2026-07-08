Stephens attribue à FedEx Freight la note « surpondérer » en raison de son potentiel de croissance des bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juillet - ** Stephens attribue la note « surpondérer » à FedEx Freight FDXF.N , société spécialisée dans le transport routier de marchandises, et fixe son objectif de cours à 180 dollars

** Ce cours cible implique un potentiel de hausse de 24,4 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage estime que FedEx Freight dispose d’une marge de manœuvre importante pour améliorer rapidement ses opérations et son service client

** FedEx Freight peut accroître ses bénéfices grâce à des gains d’efficacité et à des améliorations technologiques, même en l’absence d’une forte croissance des volumes – Stephens

** Par ailleurs, Stephens reprend la couverture de XPO

XPO.N et d’ArcBest ARCB.O avec une note « surpondérer »

** Six des dix sociétés de courtage attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, quatre la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 179 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait reculé de 4,2 % depuis le début de l’année