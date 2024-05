Stephen Bird va quitter la direction d’abrdn

Un départ inattendu. La société de gestion écossaise abrdn a annoncé ce 24 mai le départ de son directeur général, Stephen Bird, arrivé quatre ans plus tôt pour réorganiser la société.

« À la suite de l’important repositionnement stratégique de l’entreprise, le conseil d’administration et le PDG du groupe, Stephen Bird, ont convenu que le moment était venu pour Stephen de passer les rênes à l'équipe qu’il a constituée au cours des quatre dernières années pour faire progresser l’entreprise », détaille un communiqué.

La société a donc lancé la recherche d’un nouveau patron, en interne et en externe. En attendant, Jason Windsor, l’actuel directeur financier de la société de gestion, a été nommé directeur général par intérim. « Jason Windsor se concentrera sur la mise en œuvre de la stratégie et des plans de transformation du groupe, et Stephen Bird travaillera aux côtés de Jason jusqu’au 30 juin, date qui marque le quatrième anniversaire de sa nomination, afin d’assurer une transition en douceur », indique abrdn.

Stephen Bird était arrivé le 1 er juillet 2020 avec comme mission de redresser l’entreprise, qui était en difficulté depuis sa création en 2017 avec la fusion de Standard Life Investments et Aberdeen Asset Management. Cet ancien dirigeant de Citigroup a supprimé des emplois, réduit la gamme et opéré un changement de nom controversé.

En 2023, abrdn était encore en décollecte nette, à plus de 17 milliards de livres. Mais au premier trimestre de cette année, la société a renoué avec une légère collecte, de 800 millions de livres. Ses encours ont progressé de 3?% sur la période à 507 milliards de livres.

Selon des analystes cités par Reuters, ce changement de direction risque de raviver les appels des investisseurs en faveur d’une scission de l’entreprise. Abrdn a été confrontée à des questions sur son avenir en tant qu’entreprise autonome, ses actions ayant chuté d’environ 30?% sous la présidence de Stephen Bird.

Laurence Marchal