Stellar Bancorp progresse après l'accord de rachat de Prosperity et les résultats du quatrième trimestre
28 janvier - ** Les actions de la banque régionale américaine Stellar Bancorp STEL.N augmentent de 11,7% à 36,44 $ dans les échanges de pré-marché après l'annonce du rachat et les résultats du 4ème trimestre

** Prosperity Banshares PB.N a déclaré mercredi qu'elle achèterait son rival STEL dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de 2 milliards de dollars

** Les actionnaires de STEL recevront 0,3803 actions PB et 11,36 dollars en espèces pour chaque action STEL détenue, ce qui valorise la société à 39,08 dollars par action

** La valorisation représente une prime de 19,8% par rapport à la dernière clôture de STEL

** STEL affiche également des résultats solides pour le quatrième trimestre

** La société annonce un bénéfice net de 26,15 millions de dollars pour le quatrième trimestre, légèrement supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 26,09 millions de dollars - Données LSEG

** Les actions PB ont baissé de 6,4%

** Les actions de STEL ont gagné 9,1 % en 2025, soit la plus forte hausse en quatre ans

