Stellantis: Xavier Peugeot est nommé DG de DS Automobiles information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 16:37









(CercleFinance.com) - Xavier Peugeot est nommé Directeur Général de la marque DS Automobiles, il succède à Olivier François qui poursuit ses autres missions stratégiques au sein de Stellantis.



Xavier Peugeot reporte à Jean-Philippe Imparato, COO Enlarged Europe au sein du Groupe.



Xavier Peugeot a rejoint le groupe PSA Peugeot Citroën en 1994. Il y a occupé différents postes dans les domaines du commerce et du marketing, dont celui de directeur de la filiale Peugeot Pays-Bas entre 2005 et 2007, et celui de directeur Marketing et Communication de la marque Peugeot de 2009 à 2011.



En 2014, il prend la direction du Produit Citroën. En 2019, il devient directeur de la Business Unit Véhicules Utilitaires, pour PSA puis Stellantis.



' Nous allons continuer d'écrire cette histoire pour faire progresser le rayonnement, l'image d'excellence et le savoir-faire de DS Automobiles à travers le monde. ' a déclaré Xavier Peugeot, Directeur Général de DS Automobiles.





