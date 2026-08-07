Stellantis voit rouge après une dégradation de Bernstein

(Zonebourse.com) - Le titre du constructeur automobile multimarques accuse la plus forte baisse du CAC 40, cédant 2,99 % à 4,724 euros. Le titre est pénalisé par la dégradation de la recommandation du broker, passée de "performance en ligne" à "sous-performance". L'analyste pointe notamment un risque important de révision à la baisse des estimations, ainsi que le niveau élevé des stocks en Amérique du Nord.

Dans une étude, Bernstein a abaissé ses estimations de résultat opérationnel ajusté pour 2026, 2027 et 2028 de respectivement 19, 39 et 31%. Par conséquent, le broker indique que ces prévisions sont donc 20, 21 et 29% inférieures au dernier consensus Visible Alpha.

En parallèle, Bernstein estime que les volumes d'expéditions en Amérique du Nord attendus globalement stables entre le premier semestre 2026 et la seconde partie de l'année par Visible Alpha seront difficilement atteignables si Stellantis souhaite maîtriser les niveaux de stocks chez les concessionnaires. Les analystes relèvent qu'un écart important s'est creusé dans la région au deuxième trimestre entre les expéditions aux concessionnaires et les immatriculations pour les clients finaux (sell-in/sell-out), entraînant des stocks élevés chez les concessionnaires. Dans ces conditions, une réduction du rythme de production au second semestre semble nécessaire.

La dégradation de Bernstein

Bernstein a décidé de passer de performance de marché à sous-performance sur le titre Stellantis, en réduisant sa cible de cours de 6,20 à 4 euros. Les analystes expliquent que le titre a déjà chuté de 48% depuis le début de l'année, mais qu'il existe encore un potentiel important de révision à la baisse des estimations.

Jusqu'à maintenant, le broker avait plutôt fait preuve de patience en maintenant sa recommandation malgré la dépréciation massive de 22,2 milliards d'euros annoncée en février. Cette dépréciation a permis au groupe de "faire table rase du passé" explique-t-il. Toutefois, la publication du deuxième trimestre 2026 a été "la goutte d'eau qui a fait déborder le vase" selon Bernstein qui mentionne notamment les problèmes de stocks en Amérique du Nord.

Les analystes expliquent également que les résultats de Stellantis ont été nettement inférieurs aux attentes et que c'est d'autant plus décevant que les deux grands concurrents américains du groupe, General Motors et Ford, ont clairement profité d'un environnement actuellement favorable.

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