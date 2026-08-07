 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Stellantis voit rouge après une dégradation de Bernstein
information fournie par AOF 07/08/2026 à 11:50
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

(Zonebourse.com) - Le titre du constructeur automobile multimarques accuse la plus forte baisse du CAC 40, cédant 2,99 % à 4,724 euros. Le titre est pénalisé par la dégradation de la recommandation du broker, passée de "performance en ligne" à "sous-performance". L'analyste pointe notamment un risque important de révision à la baisse des estimations, ainsi que le niveau élevé des stocks en Amérique du Nord.

Dans une étude, Bernstein a abaissé ses estimations de résultat opérationnel ajusté pour 2026, 2027 et 2028 de respectivement 19, 39 et 31%. Par conséquent, le broker indique que ces prévisions sont donc 20, 21 et 29% inférieures au dernier consensus Visible Alpha.

En parallèle, Bernstein estime que les volumes d'expéditions en Amérique du Nord attendus globalement stables entre le premier semestre 2026 et la seconde partie de l'année par Visible Alpha seront difficilement atteignables si Stellantis souhaite maîtriser les niveaux de stocks chez les concessionnaires. Les analystes relèvent qu'un écart important s'est creusé dans la région au deuxième trimestre entre les expéditions aux concessionnaires et les immatriculations pour les clients finaux (sell-in/sell-out), entraînant des stocks élevés chez les concessionnaires. Dans ces conditions, une réduction du rythme de production au second semestre semble nécessaire.

La dégradation de Bernstein

Bernstein a décidé de passer de performance de marché à sous-performance sur le titre Stellantis, en réduisant sa cible de cours de 6,20 à 4 euros. Les analystes expliquent que le titre a déjà chuté de 48% depuis le début de l'année, mais qu'il existe encore un potentiel important de révision à la baisse des estimations.

Jusqu'à maintenant, le broker avait plutôt fait preuve de patience en maintenant sa recommandation malgré la dépréciation massive de 22,2 milliards d'euros annoncée en février. Cette dépréciation a permis au groupe de "faire table rase du passé" explique-t-il. Toutefois, la publication du deuxième trimestre 2026 a été "la goutte d'eau qui a fait déborder le vase" selon Bernstein qui mentionne notamment les problèmes de stocks en Amérique du Nord.

Les analystes expliquent également que les résultats de Stellantis ont été nettement inférieurs aux attentes et que c'est d'autant plus décevant que les deux grands concurrents américains du groupe, General Motors et Ford, ont clairement profité d'un environnement actuellement favorable.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

STELLANTIS
4,7965 EUR Euronext Paris -1,52%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/08/2026 à 11:50:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

2 commentaires

  • 13:29

    Nous récoltons les fruits des semailles de Tavares très grand visionnaire et compétent avec salaire et autres revenus astronomiques, tout à l'image de la France? Pourquoi ne l’ont-ils pas remplacé par un autre CARLOS aussi sans limite? Peut être que ce dernier est aux portes de la prison…

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Quelque 220 personnes se sont retrouvées le 7 août 2026 sur la plage du Porge (Gironde), pour une soirée de solidarité après le mégafeu qui ravagé la commune ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    Au Porge, sinistré par le mégafeu, une soirée de solidarité avec les commerçants
    information fournie par AFP 07.08.2026 23:28 

    "On va faire du commerce solidaire": quelque 200 personnes vêtues de blanc se sont réunies vendredi soir sur la plage du Porge, après avoir acheté à boire ou à manger chez les commerçants de cette commune durement impactée par le mégafeu de Gironde. L'appel à soutenir ... Lire la suite

  • Traversées massives de migrants à pied et par mer du Maroc vers le territoire espagnol, à Ceuta
    Madrid somme Rome de lever ses contrôles frontaliers
    information fournie par Reuters 07.08.2026 23:12 

    Le gouvernement espagnol a menacé vendredi ‌d'imposer des mesures de rétorsion aux voyageurs en provenance d'Italie si Rome ne levait ​pas d'ici dimanche les contrôles frontaliers instaurés à l'encontre de l'Espagne après un afflux de migrants sans précédent dans ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Les Bourses mondiales touchent des sommets après l'emploi américain
    information fournie par AFP 07.08.2026 23:01 

    Les marchés boursiers mondiaux ont battu des records vendredi, portés par la perspective d'un statu quo monétaire de Réserve fédérale (Fed) lors de sa prochaine réunion après la publication de chiffres de l'emploi moins bons qu'attendu aux Etats-Unis. Le marché ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street clôture en hausse après l'emploi américain
    information fournie par AFP 07.08.2026 22:41 

    La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi après la publication de chiffres de l'emploi moins bons qu'attendu aux Etats-Unis, qui éloignent la perspective d'un resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed). L'indice élargi S&P 500 (+0,62%) a décroché ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,35 -0,88%
CAC 40
8 714,93 +0,17%
Or
4 342,26 +2,40%
2CRSI
27,6 -0,79%
SPACEX
133,11 +15,83%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank