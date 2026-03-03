Stellantis veut maintenir un niveau élevé de brevets malgré le virage stratégique

(Actualisé avec précisions)

Stellantis STLAM.MI entend maintenir un niveau élevé de dépôts de brevets dans les robotaxis et l'électrification, a déclaré mardi la directrice de l'innovation du constructeur automobile, malgré l'annulation ou la révision à la baisse de plusieurs projets de véhicules électriques dans le cadre d'un recentrage stratégiquedu constructeur automobile.

Stellantis a déposé 1.294 brevets en 2025 en France, conservant la première place des déposants dans l'Hexagone pour la troisième année d'affilée, selon un classement de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) publié mardi.

Ce nombre représente environ la moitié des dépôts initiaux de brevets du groupe dans le monde.

"Antonio Filosa (directeur général de Stellantis) est très très favorable à pousser la créativité et la protection de nos innovations. Nous avons un appui très fort sur l'innovation et sur les brevets", a déclaré Anne Laliron au cours d'un petit-déjeuner de presse.

Stellantis a fait état le mois dernier d'une perte nette de 22,3 milliards d'euros liée à des charges exceptionnelles de 25,4 milliards sur l'ensemble de l'année pour avoir surestimé la vitesse de transition vers l'électrique.

Malgré ces mesures, Anne Laliron a déclaré que l'effort d'innovation du groupe était "tout à fait stable".

Son équipe, qui regroupe un millier d'ingénieurs répartis dans les principaux pays du constructeur franco-italo-américain, est chargée au sein de la R&D de la recherche la plus en amont, notamment pour repérer et faire émerger les futures technologies de rupture.

Les brevets déposés l'an dernier portent sur la conduite autonome de niveau 4, la communication par satellite, le stockage et la conversion électrique optimisée nL5N3V60L4 , mais aussi sur l'électronique et les logiciels (400 brevets), la conception et l’intégration des groupes motopropulseurs et de la gestion de la charge (427 brevets) et le châssis et les équipements (467 brevets), comme l'intégration de l'airbag sur le volant rectangulaire Hypersquare.

Cette innovation de Stellantis, où des commandes électriques digitales remplacent les traditionnelles liaisons mécaniques, équipera des modèles Peugeot à partir de cette année.

