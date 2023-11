Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : vers un re-test des 18,9E puis des 19,15E information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 16:49









(CercleFinance.com) - Stellantis se hisse vers 18,8E et s'achemine vers un re-test imminent du zénith annuel des 18,9E des 11 et 12 octobre.

En cas de franchissement des 19,15E (zénith historique du 17 janvier 2020), le titre pourrait s'élancer en direction des 21E, voir beaucoup mieux (25E ?).





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +2.33%