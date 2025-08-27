Stellantis: vers un nouveau centre de distribution de pièces en Géorgie
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 16:21
L'entrepôt, d'une superficie de près de 39.200 m2 et situé à environ 100 km au sud d'Atlanta, doit permettre d'assurer un service plus rapide et efficace aux concessionnaires et aux clients des marques Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Alfa Romeo et Fiat dans le sud-est des États-Unis.
Le site logistique sera équipé d'un système automatisé de stockage s'étendant sur 1.490 m2, un système basé sur 66 robots qui extraient les pièces d'étagères avant de les transporter vers des stations où les employés préparent les envois de commandes.
Le nouveau centre devrait créer environ 90 emplois.
Dans un communiqué, le constructeur automobile indique que cet investissement réalisé en Géorgie s'inscrit dans le cadre de la transformation plus large du réseau de distribution de pièces de Stellantis qui s'était traduit, en juillet dernier, par un investissement de 388 millions de dollars en vue de créer un 'megahub' à Detroit, son plus grand centre de distribution à ce jour.
Le groupe avait inauguré plus tôt cette année un autre centre estimé à 64 millions de dollars à East Fishkill (New York).
Au total, ces projets représentent près de 500 millions de dollars d'investissements consacrés à l'amélioration de l'efficacité de la chaîne logistique de Stellantis en Amérique du Nord.
Valeurs associées
|8,247 EUR
|MIL
|-1,96%
