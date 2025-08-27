 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 751,58
+0,54%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Stellantis: vers un nouveau centre de distribution de pièces en Géorgie
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 16:21

(Zonebourse.com) - Stellantis a annoncé mercredi qu'il allait investir plus de 41 millions de dollars dans la construction d'un nouveau centre de distribution de pièces 'Mopar' à Forsyth (Géorgie) afin de renforcer le réseau de distribution de pièces de sa marque d'après-vente aux Etats-Unis.

L'entrepôt, d'une superficie de près de 39.200 m2 et situé à environ 100 km au sud d'Atlanta, doit permettre d'assurer un service plus rapide et efficace aux concessionnaires et aux clients des marques Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Alfa Romeo et Fiat dans le sud-est des États-Unis.

Le site logistique sera équipé d'un système automatisé de stockage s'étendant sur 1.490 m2, un système basé sur 66 robots qui extraient les pièces d'étagères avant de les transporter vers des stations où les employés préparent les envois de commandes.

Le nouveau centre devrait créer environ 90 emplois.

Dans un communiqué, le constructeur automobile indique que cet investissement réalisé en Géorgie s'inscrit dans le cadre de la transformation plus large du réseau de distribution de pièces de Stellantis qui s'était traduit, en juillet dernier, par un investissement de 388 millions de dollars en vue de créer un 'megahub' à Detroit, son plus grand centre de distribution à ce jour.

Le groupe avait inauguré plus tôt cette année un autre centre estimé à 64 millions de dollars à East Fishkill (New York).

Au total, ces projets représentent près de 500 millions de dollars d'investissements consacrés à l'amélioration de l'efficacité de la chaîne logistique de Stellantis en Amérique du Nord.

Valeurs associées

STELLANTIS
8,247 EUR MIL -1,96%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des ouvriers intallent le tapis rouge à la veille de l'ouverture de la 82e Mostra de Venise, le 26 août 2025 ( AFP / Stefano RELLANDINI )
    Venise déroule le tapis rouge au cinéma mondial
    information fournie par AFP 27.08.2025 16:45 

    Grand rendez-vous cinéma de la rentrée, le festival de Venise démarre mercredi avec son lot de stars glamour tout en promettant des œuvres très politiques avec un film sur la mort d'une petite fille à Gaza ou une chronique de l'ascension de Vladimir Poutine vers ... Lire la suite

  • Le militant des droits huamins Boniface Mwangi salue ses partisans après avoir annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, le 27 août 2025 à Nairobi, au Kenya ( AFP / SIMON MAINA )
    Kenya: un célèbre militant très critique du président Ruto annonce sa candidature pour 2027
    information fournie par AFP 27.08.2025 16:16 

    Le président kényan William Ruto, qui brigue sa réélection en 2027, a depuis mercredi un nouvel adversaire : Boniface Mwangi, célèbre militant des droits humains et l'un de ses plus féroces critiques, a annoncé sa candidature au scrutin, quelques semaines après ... Lire la suite

  • Des traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en légère baisse avant les résultats de Nvidia
    information fournie par Reuters 27.08.2025 16:03 

    PARIS (Reuters) -La Bourse de New York a ouvert en légère baisse mercredi avant les résultats de Nvidia attendus après la clôture des marchés. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 33,71 points, soit 0,07% à 45.384,36 points et le Standard & Poor's ... Lire la suite

  • Des soldats israéliens lors d'une opération à Naplouse, en Cisjordanie occupée, le 27 août 2025 ( AFP / Jaafar ASHTIYEH )
    Cisjordanie: nouvelle opération militaire israélienne à Naplouse
    information fournie par AFP 27.08.2025 15:51 

    L'armée israélienne a entamé mardi avant l'aube une vaste opération dans la vieille ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, mobilisant des dizaines de soldats et de blindés, selon des témoins et des responsables palestiniens. Cet "assaut (...) ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank