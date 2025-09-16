Stellantis va rappeler plus de 53 000 véhicules américains pour un problème de pompe à carburant, selon la NHTSA

Stellantis STLAM.MI , propriétaire de Chrysler, rappelle 53 849 véhicules aux États-Unis en raison de pompes à carburant potentiellement défectueuses, a indiqué mardi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Le rappel couvre certains véhicules Alfa Romeo Giulia 2017-2018 et Alfa Romeo Stelvio 2018-2019, a déclaré l'organisme de réglementation de la sécurité automobile.

Les véhicules ont des pompes à carburant qui peuvent contenir des composants vulnérables à la chaleur, ce qui peut entraîner une réduction de l'alimentation en carburant et une perte soudaine de puissance, et augmenter le risque d'accident, a déclaré l'agence.

La NHTSA a indiqué que le remède à ce problème était en cours d'élaboration.

Les lettres de notification aux propriétaires seront envoyées d'ici le 29 octobre, selon l'agence.

Plus tôt en septembre, la NHTSA a déclaré que Stellantis rappelait environ 92 000 véhicules Jeep Grand Cherokee aux États-Unis en raison d'une erreur logicielle dans le processeur de contrôle hybride qui pourrait entraîner une perte de puissance d'entraînement.

La semaine dernière, le régulateur a ouvert une enquête sur environ 287 000 monospaces Chrysler Pacifica des années modèles 2017-2018 en raison de problèmes potentiels liés à leur direction assistée électrique.