Stellantis va investir plus de €1 md à Mulhouse pour une nouvelle génération de VE-Macron

(Actualisé avec détails, citations, commentaire de Stellantis et contexte à partir du §3)

Stellantis STLAM.MI va investir plus d'un milliard d'euros dans son usine de Mulhouse (Haut-Rhin) pour produire une nouvelle génération de véhicules électriques à partir de 2029, a déclaré mardi le président français Emmanuel Macron lors d'un sommet sur l'électrification.

Le constructeur franco-italo-américain a dévoilé la semaine dernière un nouveau plan stratégique à 60 milliards d'euros pour relancer sa croissance, passant par le lancement de pas moins de 60 nouveaux véhicules d'ici 2030 et une simplification de sa stratégie d'architectures de véhicules pour se maintenir dans la course à l'électrification.

L'usine de Mulhouse de Stellantis, qui emploie actuellement 2.000 personnes environ dans l'assemblage, produit les Peugeot 308 et 408, ainsi que la DS7.

"C'est un véritable avenir industriel que nous offrons à ce site de Mulhouse, le cœur de la stratégie concrète que nous portons sur une terre qui aime l'automobile, qui a cette histoire et qui y croit", a déclaré Emmanuel Macron au sujet du nouvel investissement du groupe automobile.

"Nous travaillons avec nos parties prenantes, en premier lieu les partenaires sociaux sur l'avenir de nos usines, y compris celle de Mulhouse", a dit un porte-parole de Stellantis, sans autre commentaire

Le sommet sur l'électrification organisé mardi par l'Elysée a pour objectif de créer une "dynamique d’amplification des consommations d'électricité pour l'ensemble des secteurs".

Évoquant le développement des véhicules électriques en France, Emmanuel Macron a également souligné le "rôle essentiel" des opérateurs de bornes de recharge et a salué les investissements de groupes tels que Engie ENGIE.PA ou Leclerc en la matière.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Gilles Guillaume, édité par Augustin Turpin)