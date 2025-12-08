 Aller au contenu principal
Feu vert de Trump à l'exportation de puces Nvidia vers la Chine
information fournie par AFP 08/12/2025 à 23:58

Le logo de Nvidia en mai 2025 à Taïpei, à Taïwan ( AFP / I-HWA CHENG )

Le logo de Nvidia en mai 2025 à Taïpei, à Taïwan ( AFP / I-HWA CHENG )

Donald Trump a annoncé lundi avoir autorisé, sous conditions, l'exportation par Nvidia de certaines de ses puces vers la Chine, après s'être entretenu avec le président chinois Xi Jinping, qui a également donné son feu vert selon le chef de l'Etat américain.

Ce dernier a indiqué, sur son réseau Truth Social, que Nvidia reverserait à l'Etat américain 25% du chiffre d'affaires des ventes de ces processeurs graphiques (GPU), très recherchés pour le développement de l'intelligence artificielle (IA).

L'agrément porte sur les puces H200, de la gamme Hopper, Nvidia ayant lancé, fin 2024, une nouvelle ligne plus performante, la Blackwell. Il ne s'agit donc pas des produits les plus avancés du groupe américain.

Les exportations de puces américaines vers la Chine sont un sujet de tension depuis plusieurs années, l'ex-président Joe Biden puis son successeur Donald Trump craignant, en particulier, qu'elles ne soient utilisées à des fins militaires.

Dès 2022, le gouvernement Biden avait mis en place des restrictions à l'export. Nvidia y avait remédié en concevant un processeur graphique moins puissant, le H20, afin de satisfaire aux limites imposées par les Etats-Unis et pouvoir ainsi accéder au marché chinois.

En avril, le gouvernement Trump avait interdit l'exportation de ces H20 avant de conclure un accord avec Nvidia et de réautoriser la vente de ces puces à la Chine, moyennant le versement d'une commission de 15% à l'Etat américain.

Mais les autorités chinoises ont alors enjoint les industriels du pays à ne pas acheter ces puces, préférant privilégier le développement et l'utilisation de matériel chinois.

Nvidia n'a réalisé que 50 millions de dollars de chiffre d'affaires en Chine au troisième trimestre et ne projetait, jusqu'ici, aucun revenu provenant de ce marché pour le trimestre en cours.

En vertu de l'accord annoncé lundi par Donald Trump, le groupe pourra désormais proposer ses processeurs graphiques à des "clients autorisés" en Chine.

"Le gouvernement Biden a forcé nos belles entreprises à fabriquer des produits +dégradés+ dont personne ne voulait", a commenté le président américain sur Truth Social, "une très mauvais idée qui a ralenti l'innovation et pénalisé les travailleurs américains."

Le président américain cherche à limiter les bénéfices que peuvent tirer les entreprises chinoises de la technologie américaine mais entend, dans le même temps, en faire un standard dominant au plan mondial, ce qui nécessite d'autoriser son exportation.

L'ancien promoteur immobilier a ainsi précisé lundi que les concurrents de Nvidia AMD et Intel auraient, eux aussi, la possibilité de s'adresser au marché chinois.

Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse de New York, l'action Nvidia gagnait plus de 2%.

