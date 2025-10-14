Stellantis va investir 13 milliards de dollars aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société mère de Chrysler, Stellantis STLAM.MI , a déclaré mardi qu'elle investirait 13 milliards de dollars aux États-Unis pour contribuer à l'expansion de la production dans le pays.
