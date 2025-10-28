 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 228,50
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Stellantis va explorer le développement de robotaxis avec Nvidia, Uber et Foxconn
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 19:49

Stellantis STLAM.PA a annoncé mardi un partenariat dans le domaine des robotaxis avec le géant américain de la technologie Nvidia NVDA.O , l'entreprise de VTC Uber Technologies UBER.N et le groupe taïwanais de produits électroniques Foxconn 2354.TW .

Cette collaboration a pour but "d'explorer le développement conjoint et le déploiement futur de véhicules autonomes de niveau 4 (sans conducteur) pour des services de robotaxis dans le monde entier", selon un communiqué du constructeur franco-italien.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Tangi Salaün)

Valeurs associées

FOXCONN TECHNOLO
1,7600 USD OTCBB 0,00%
NVIDIA
202,0755 USD NASDAQ +5,53%
STELLANTIS
9,597 EUR MIL +1,63%
STELLANTIS
9,5870 EUR Euronext Paris +1,61%
UBER TECH
96,300 USD NYSE -0,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank