Stellantis va explorer le développement de robotaxis avec Nvidia, Uber et Foxconn

Stellantis STLAM.PA a annoncé mardi un partenariat dans le domaine des robotaxis avec le géant américain de la technologie Nvidia NVDA.O , l'entreprise de VTC Uber Technologies UBER.N et le groupe taïwanais de produits électroniques Foxconn 2354.TW .

Cette collaboration a pour but "d'explorer le développement conjoint et le déploiement futur de véhicules autonomes de niveau 4 (sans conducteur) pour des services de robotaxis dans le monde entier", selon un communiqué du constructeur franco-italien.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Tangi Salaün)